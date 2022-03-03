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النواب الليبي يصدر بيانا بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء
النواب الليبي يصدر بيانا بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء
أصدر مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:26+0000
2022-03-03T14:28+0000
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نشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحقن، مساء اليوم الخميس، بيانا على "فيسبوك"، يتعلق بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء ومحاولة عرقلة الشرعية في بلاده.وجاء في بيان مجلس النواب الليبي الذي حمل رقم 02 لسنة 2022، أكد من خلاله أن المجلس يتابع عن كثب ما حدث من خطف لوزير الخارجية والسيدة وزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية، والرماية بالرصاص عليهم، لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني.وأكد البيان أن المجلس يتابع بقلق ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5، ومن اعتداء على حرية التنقل.وشدد مجلس النواب الليبي على أن ما حدث يؤكد ما سبق وأعلنه المجلس نفسه من تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب، معربا عن استيائه من هذه التصرفات غير المسؤولة، محملا الحكومة المسؤولية كاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب.وطالب المجلس في بيانه النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة، فيما طالب حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

النواب الليبي يصدر بيانا بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء

14:26 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 03.03.2022)
© AFP 2022 / CHRISTINA ASSIرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / CHRISTINA ASSI
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أصدر مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء.
نشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحقن، مساء اليوم الخميس، بيانا على "فيسبوك"، يتعلق بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء ومحاولة عرقلة الشرعية في بلاده.
وجاء في بيان مجلس النواب الليبي الذي حمل رقم 02 لسنة 2022، أكد من خلاله أن المجلس يتابع عن كثب ما حدث من خطف لوزير الخارجية والسيدة وزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية، والرماية بالرصاص عليهم، لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني.
وأكد البيان أن المجلس يتابع بقلق ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5، ومن اعتداء على حرية التنقل.
وشدد مجلس النواب الليبي على أن ما حدث يؤكد ما سبق وأعلنه المجلس نفسه من تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب، معربا عن استيائه من هذه التصرفات غير المسؤولة، محملا الحكومة المسؤولية كاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب.
وطالب المجلس في بيانه النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة، فيما طالب حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد.
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