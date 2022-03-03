https://arabic.sputniknews.com/20220303/الوصول-إلى-أبنائها-في-الخارج-مسؤول-في-السلطة-التشريعية-يكشف-ما-تطمح-روسيا-إلى-تحقيقه-1059402729.html
الوصول إلى أبنائها في الخارج... مسؤول في السلطة التشريعية يكشف ما تطمح روسيا إلى تحقيقه
الوصول إلى أبنائها في الخارج... مسؤول في السلطة التشريعية يكشف ما تطمح روسيا إلى تحقيقه
حدد نائب رئيس الغرفة العليا للبرلمان الروسي ما تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:47+0000
2022-03-03T12:47+0000
2022-03-03T13:11+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وأكد السيناتور كونستانتين كوساتشوف على "فيسبوك" أن روسيا لا تسعى إلى احتلال أراضي الآخرين، وأوضح أنها تسعى إلى تحقيق "الوصول" إلى الروس المقيمين في الخارج، وبالأخص الروس في جنوب شرق جمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا، وتحقيق الوحدة معهم وغيرهم ممن لا يريدون السير في ركاب نظام الحكم المدعوم من الخارج.وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية سببها سعي أمريكا إلى السيطرة على العالم دون حسيب ورقيب. وبينما تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق حدودها أمام باقي العالم، لا يتوانى الأمريكيون عن تعدي حدود الدول الأخرى والإخلال بسيادتها.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الوصول إلى أبنائها في الخارج... مسؤول في السلطة التشريعية يكشف ما تطمح روسيا إلى تحقيقه
12:47 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
حدد نائب رئيس الغرفة العليا للبرلمان الروسي ما تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأكد السيناتور كونستانتين كوساتشوف على "فيسبوك"
أن روسيا لا تسعى إلى احتلال أراضي الآخرين، وأوضح أنها تسعى إلى تحقيق "الوصول" إلى الروس المقيمين في الخارج، وبالأخص الروس في جنوب شرق جمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا، وتحقيق الوحدة معهم وغيرهم ممن لا يريدون السير في ركاب نظام الحكم المدعوم من الخارج.
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية سببها سعي أمريكا إلى السيطرة على العالم دون حسيب ورقيب. وبينما تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق حدودها أمام باقي العالم، لا يتوانى الأمريكيون عن تعدي حدود الدول الأخرى والإخلال بسيادتها.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.