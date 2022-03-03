عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الوصول-إلى-أبنائها-في-الخارج-مسؤول-في-السلطة-التشريعية-يكشف-ما-تطمح-روسيا-إلى-تحقيقه-1059402729.html
الوصول إلى أبنائها في الخارج... مسؤول في السلطة التشريعية يكشف ما تطمح روسيا إلى تحقيقه
الوصول إلى أبنائها في الخارج... مسؤول في السلطة التشريعية يكشف ما تطمح روسيا إلى تحقيقه
حدد نائب رئيس الغرفة العليا للبرلمان الروسي ما تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:47+0000
2022-03-03T13:11+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101600/35/1016003588_0:129:3107:1876_1920x0_80_0_0_2d8e129a44f66eb157c018be8c2260d4.jpg
وأكد السيناتور كونستانتين كوساتشوف على "فيسبوك" أن روسيا لا تسعى إلى احتلال أراضي الآخرين، وأوضح أنها تسعى إلى تحقيق "الوصول" إلى الروس المقيمين في الخارج، وبالأخص الروس في جنوب شرق جمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا، وتحقيق الوحدة معهم وغيرهم ممن لا يريدون السير في ركاب نظام الحكم المدعوم من الخارج.وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية سببها سعي أمريكا إلى السيطرة على العالم دون حسيب ورقيب. وبينما تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق حدودها أمام باقي العالم، لا يتوانى الأمريكيون عن تعدي حدود الدول الأخرى والإخلال بسيادتها.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101600/35/1016003588_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_2834f4fa13e8ea9c17112a2bce31de56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الوصول إلى أبنائها في الخارج... مسؤول في السلطة التشريعية يكشف ما تطمح روسيا إلى تحقيقه

12:47 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقسطنطين كوساتشوف
قسطنطين كوساتشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
حدد نائب رئيس الغرفة العليا للبرلمان الروسي ما تسعى روسيا إلى تحقيقه من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأكد السيناتور كونستانتين كوساتشوف على "فيسبوك" أن روسيا لا تسعى إلى احتلال أراضي الآخرين، وأوضح أنها تسعى إلى تحقيق "الوصول" إلى الروس المقيمين في الخارج، وبالأخص الروس في جنوب شرق جمهورية أوكرانيا السوفيتية سابقا، وتحقيق الوحدة معهم وغيرهم ممن لا يريدون السير في ركاب نظام الحكم المدعوم من الخارج.
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية سببها سعي أمريكا إلى السيطرة على العالم دون حسيب ورقيب. وبينما تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق حدودها أمام باقي العالم، لا يتوانى الأمريكيون عن تعدي حدود الدول الأخرى والإخلال بسيادتها.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала