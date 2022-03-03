https://arabic.sputniknews.com/20220303/الولايات-المتحدة-تؤجل-تجربة-صاروخ-باليستي-كانت-مقررة-هذا-الأسبوع-1059384051.html

الولايات المتحدة تؤجل تجربة صاروخ باليستي كانت مقررة هذا الأسبوع

الولايات المتحدة تؤجل تجربة صاروخ باليستي كانت مقررة هذا الأسبوع

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرجأت اختبار صاروخ "مينوتمان -3" الباليستي العابر للقارات المقرر... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T00:47+0000

2022-03-03T00:47+0000

2022-03-03T00:49+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة إعلامية: "في نهاية الأسبوع الماضي، وجه بوتين حالة تأهب خاصة للقوات النووية الروسية. لقد رأينا هذا أمرًا خطيرًا وغير مسؤول. مثل هذا الخطاب الاستفزازي غير مقبول".وأضاف: "لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات مماثلة. وفي محاولة لإثبات أنه ليس لدينا أي نية للانخراط في إجراءات يمكن أن يساء فهمها، سيتم تأجيل إطلاق اختبار صاروخ "مينوتمان -3" المقرر نهاية هذا الأسبوع".وتابع المتحدث: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا مؤخرًا على أنه لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم شنها أبدًا".كما أكد كيربي على أن: "تأجيل التجربة لن يؤثر على موقفنا النووي الاستراتيجي [قدرتنا] على الردع".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/البنتاغون-حظر-الطيران-فوق-الأجواء-الأوكرانية-غير-مطروح-للنقاش-1059336508.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا