عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الولايات-المتحدة-تؤجل-تجربة-صاروخ-باليستي-كانت-مقررة-هذا-الأسبوع-1059384051.html
الولايات المتحدة تؤجل تجربة صاروخ باليستي كانت مقررة هذا الأسبوع
الولايات المتحدة تؤجل تجربة صاروخ باليستي كانت مقررة هذا الأسبوع
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرجأت اختبار صاروخ "مينوتمان -3" الباليستي العابر للقارات المقرر... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T00:47+0000
2022-03-03T00:49+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة إعلامية: "في نهاية الأسبوع الماضي، وجه بوتين حالة تأهب خاصة للقوات النووية الروسية. لقد رأينا هذا أمرًا خطيرًا وغير مسؤول. مثل هذا الخطاب الاستفزازي غير مقبول".وأضاف: "لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات مماثلة. وفي محاولة لإثبات أنه ليس لدينا أي نية للانخراط في إجراءات يمكن أن يساء فهمها، سيتم تأجيل إطلاق اختبار صاروخ "مينوتمان -3" المقرر نهاية هذا الأسبوع".وتابع المتحدث: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا مؤخرًا على أنه لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم شنها أبدًا".كما أكد كيربي على أن: "تأجيل التجربة لن يؤثر على موقفنا النووي الاستراتيجي [قدرتنا] على الردع".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/البنتاغون-حظر-الطيران-فوق-الأجواء-الأوكرانية-غير-مطروح-للنقاش-1059336508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تؤجل تجربة صاروخ باليستي كانت مقررة هذا الأسبوع

00:47 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 00:49 GMT 03.03.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرجأت اختبار صاروخ "مينوتمان -3" الباليستي العابر للقارات المقرر هذا الأسبوع.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة إعلامية: "في نهاية الأسبوع الماضي، وجه بوتين حالة تأهب خاصة للقوات النووية الروسية. لقد رأينا هذا أمرًا خطيرًا وغير مسؤول. مثل هذا الخطاب الاستفزازي غير مقبول".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
البنتاغون: حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية غير مطروح للنقاش
1 مارس, 16:33 GMT
وأضاف: "لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات مماثلة. وفي محاولة لإثبات أنه ليس لدينا أي نية للانخراط في إجراءات يمكن أن يساء فهمها، سيتم تأجيل إطلاق اختبار صاروخ "مينوتمان -3" المقرر نهاية هذا الأسبوع".
وتابع المتحدث: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا مؤخرًا على أنه لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم شنها أبدًا".
كما أكد كيربي على أن: "تأجيل التجربة لن يؤثر على موقفنا النووي الاستراتيجي [قدرتنا] على الردع".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 17:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала