https://arabic.sputniknews.com/20220303/باريس-سان-جيرمان-يكشف-حقيقة-العقد-الفلكي-لمبابي-ويحسم-الجدل-بشأن-التعاقد-مع-زيدان-1059401851.html

باريس سان جيرمان يكشف حقيقة العقد الفلكي لمبابي ويحسم الجدل بشأن التعاقد مع زيدان

باريس سان جيرمان يكشف حقيقة العقد الفلكي لمبابي ويحسم الجدل بشأن التعاقد مع زيدان

كشف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة، حول عرض راتب فلكي على كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T12:21+0000

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نادي باريس سان جيرمان

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وقال ليوناردو، في تصريحات مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب"، مضيفا: "نريد أن نضع مبابي في أفضل الظروف، ليصبح أفضل لاعب ممكن".وبسؤاله عن فرص باريس في تجديد عقد مبابي، أجاب: "لا يمكنني أن أتحدث بدقة، لكن لدينا فرص للتجديد، وطالما لم يوقع مع أي نادٍ آخر، سوف نفعل كل شيء ممكن من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده".وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت إن "نادي باريس سان جرمان قدم عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة سان جيرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.وتطرق ليوناردو للحديث عن مصير المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، بعدما انتشرت تقارير تفيد رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بل ظهرت تقارير أخرى تشير إلى أن سان جيرمان تواصل بالفعل مع زين الدين زيدان من أجل خلافته.وقال ليوناردو: "لم نفكر مطلقًا في تغيير مدربنا، لم نتواصل مع زيدان أو أي شخص آخر، أستطيع أن أقول إن ماوريسيو لم يطلب المغادرة مطلقا، ليس لدي مشكلة معه، نحن نتكلم عن كل شيء".وكشفت وسائل إعلام، أن زين الدين زيدان وضع شرطا لقبول تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.وذكرت ذلك صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تشير تقارير صحفية إلى نية النادي فسخ التعاقد معه مع نهاية الموسم.

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