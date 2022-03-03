https://arabic.sputniknews.com/20220303/باسورين-سيتم-توجيه-ضربات-دقيقة-على-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-ماريوبول-إذا-لم-يلقوا-أسلحتهم-1059387089.html
باسورين: سيتم توجيه ضربات دقيقة على مواقع القوات الأوكرانية في ماريوبول إذا لم يلقوا أسلحتهم
باسورين: سيتم توجيه ضربات دقيقة على مواقع القوات الأوكرانية في ماريوبول إذا لم يلقوا أسلحتهم
أشار ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، إلى أن المدينة تعاني من مشكلة في المياه بالإضافة لتدهور الوضع الإنساني. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T06:43+0000
2022-03-03T06:43+0000
2022-03-03T06:43+0000
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وأضاف باسورين، في لقاء تلفزيوني، قائلا: "هناك مشكلة كبيرة مع الطعام في ماريوبول، مشكلة كبيرة مع الماء والكهرباء، الناس رهائن. أصبحت ماريوبول معسكر اعتقال".وذكر باسورين أن مقاتلي "آزوف" و"برافي سيكتور" يمنعون سكان مدينة ماريوبول من الخروج عبر الممرات الإنسانية.أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
باسورين: سيتم توجيه ضربات دقيقة على مواقع القوات الأوكرانية في ماريوبول إذا لم يلقوا أسلحتهم
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أشار ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، إلى أن المدينة تعاني من مشكلة في المياه بالإضافة لتدهور الوضع الإنساني.
وأضاف باسورين، في لقاء تلفزيوني، قائلا: "هناك مشكلة كبيرة مع الطعام في ماريوبول، مشكلة كبيرة مع الماء والكهرباء، الناس رهائن. أصبحت ماريوبول معسكر اعتقال".
وذكر باسورين أن مقاتلي "آزوف" و"برافي سيكتور" يمنعون سكان
مدينة ماريوبول من الخروج عبر الممرات الإنسانية.
وأضاف أنه سيتم توجيه ضربات دقيقة على مواقع القوات الأوكرانية في حال لم يلقوا أسلحتهم، ليتم إخراج السكان، ويجب الانتظار لبضعة أيام ليتم حل الوضع.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.