https://arabic.sputniknews.com/20220303/بايدن-يبحث-مع-حكومته-فرض-عقوبات-إضافية-على-روسيا-وخطط-لمراعاة-وقوع-تكلفة-اقتصادية-أقل-على-1059423643.html

بايدن: روسيا تطلق النار في أوكرانيا دون تمييز وسنفرض عقوبات إضافية عليها

بايدن: روسيا تطلق النار في أوكرانيا دون تمييز وسنفرض عقوبات إضافية عليها

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيلتقي بمجلس وزرائه في وقت لاحق اليوم، لمناقشة عقوبات إضافية ضد رجال الأعمال الروس، وخفض أسعار السلع... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T19:07+0000

2022-03-03T19:07+0000

2022-03-03T19:40+0000

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وكتب بايدن عبر حسابه على "تويتر": "بعد ظهر اليوم سألتقي مع حكومتي في البيت الأبيض، وسنناقش عقوبات إضافية على الأوليغارشية الروسية، وخططنا لخفض التكاليف على الأمريكيين وأجندة وحدتنا، وأكثر من ذلك".كما قال الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إن "روسيا تطلق النار في أوكرانيا دون تمييز"، وفقا لوكالة "رويترز".وأدرجت إدارة بايدن بالفعل إجراءات ضد عدد من الأوليغارشية الروسية، الذين يُزعم أنهم مقربون من الرئيس بوتين، بما في ذلك إطلاق فريق عمل خاص من قبل وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، لتعقب أصول الأثرياء الروس الذين يدعمون عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا.ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع حكومته في وقت لاحق، اليوم الخميس، لمناقشة قضايا السياسة الخارجية، بالإضافة إلى آخر التطورات في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية