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https://arabic.sputniknews.com/20220303/بايدن-يظهر-بعلامة-سوداء-على-جبينه-تثير-جدلا-صور-1059419114.html
بايدن يظهر بعلامة سوداء على جبينه تثير جدلا... صور
بايدن يظهر بعلامة سوداء على جبينه تثير جدلا... صور
أثارت علامة سوداء ظاهرة على جبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أثناء حديثه للمراسلين، بالبيت الأبيض، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:58+0000
2022-03-03T16:58+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وفيما اعتبر العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" أن البقعة السوداء هي نتيجة كدمة أو بقعة لملامسته شيء ما، فقد كان ذلك نتيجة مشاركته في قداس "أربعاء الرماد"، ووضع رئيس أساقفة العاصة واشنطن لعلامة الصليب على رأسه في شكل رماد، كجزء من مراسم القداس، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.ويصادف "أربعاء الرماد" فترة الستة أسابيع من الصوم الكبير، حيث ينخرط المسيحيون في التضحية بالصوم والتوبة.وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هل أنا الوحيد الذي لاحظ الكدمة الضخمة على جبين بايدن؟"، بينما أضاف آخر: "لماذا لم يذكر أحد الكدمة السوداء الكبيرة على جبين الرئيس بايدن؟".وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين صليب بايدن لـ"أربعاء الرماد" وإصابته بكدمة، ففي عام 2010، اعتذرت كاي بورلي، وهي أحد أشهر الصحفيين الإذاعيين في المملكة المتحدة على الهواء، بعدما اقترحت أن نائب الرئيس الأمريكي آنذاك قد جرح نفسه وهو يمشي في باب، أو أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر.وعندما سأله الصحفيون، أمس الأربعاء، عن أصناف الطعام التي سيتخلى عنه أثناء الصوم الكبير احتفالا بمناسبة "أربعاء الرماد"، أجاب الرئيس: "كل الحلويات، أنتم تعرفونني، سأبدأ بالامتناع عن الحلوى، لا آيس كريم ولا شيء".
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يظهر بعلامة سوداء على جبينه تثير جدلا... صور

16:58 GMT 03.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، 2 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 2 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 2 مارس/ آذار 2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أثارت علامة سوداء ظاهرة على جبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أثناء حديثه للمراسلين، بالبيت الأبيض، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما اعتبر العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" أن البقعة السوداء هي نتيجة كدمة أو بقعة لملامسته شيء ما، فقد كان ذلك نتيجة مشاركته في قداس "أربعاء الرماد"، ووضع رئيس أساقفة العاصة واشنطن لعلامة الصليب على رأسه في شكل رماد، كجزء من مراسم القداس، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
ويصادف "أربعاء الرماد" فترة الستة أسابيع من الصوم الكبير، حيث ينخرط المسيحيون في التضحية بالصوم والتوبة.
وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هل أنا الوحيد الذي لاحظ الكدمة الضخمة على جبين بايدن؟"، بينما أضاف آخر: "لماذا لم يذكر أحد الكدمة السوداء الكبيرة على جبين الرئيس بايدن؟".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين صليب بايدن لـ"أربعاء الرماد" وإصابته بكدمة، ففي عام 2010، اعتذرت كاي بورلي، وهي أحد أشهر الصحفيين الإذاعيين في المملكة المتحدة على الهواء، بعدما اقترحت أن نائب الرئيس الأمريكي آنذاك قد جرح نفسه وهو يمشي في باب، أو أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر.
وعندما سأله الصحفيون، أمس الأربعاء، عن أصناف الطعام التي سيتخلى عنه أثناء الصوم الكبير احتفالا بمناسبة "أربعاء الرماد"، أجاب الرئيس: "كل الحلويات، أنتم تعرفونني، سأبدأ بالامتناع عن الحلوى، لا آيس كريم ولا شيء".
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