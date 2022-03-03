https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يذكر-ماكرون-أنه-لم-يتحدث-في-تصريحاته-خلال-7-سنوات-عن-انتهاك-السلطات-الأوكرانية-اتفاقيات-مينسك-1059405414.html
بوتين يذكر ماكرون أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك
بوتين يذكر ماكرون أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:22+0000
2022-03-03T13:22+0000
2022-03-03T13:24+0000
تغطية أحداث دونباس
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أخبار فرنسا
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وجاء في بيان الكرملين، أن "الرئيس الروسي ذكّر نظيره الفرنسي، بأنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية اتفاقيات مينسك".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا
بوتين يذكر ماكرون أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك
13:22 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك.
وجاء في بيان الكرملين، أن "الرئيس الروسي ذكّر نظيره الفرنسي، بأنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية اتفاقيات مينسك".
وأشار الكرملين في بيانه إلى أن الرئيس الروسي أعلن أن القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى
جهدها للحفاظ على أرواح المدنيين، وتستخدم أسلحة عالية الدقة لتدمير البنية التحتية العسكرية فقط.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.