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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يذكر-ماكرون-أنه-لم-يتحدث-في-تصريحاته-خلال-7-سنوات-عن-انتهاك-السلطات-الأوكرانية-اتفاقيات-مينسك-1059405414.html
بوتين يذكر ماكرون أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك
بوتين يذكر ماكرون أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:22+0000
2022-03-03T13:24+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار فرنسا
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وجاء في بيان الكرملين، أن "الرئيس الروسي ذكّر نظيره الفرنسي، بأنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية اتفاقيات مينسك".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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بوتين يذكر ماكرون أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك

13:22 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office
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أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك.
وجاء في بيان الكرملين، أن "الرئيس الروسي ذكّر نظيره الفرنسي، بأنه لم يتحدث في تصريحاته خلال 7 سنوات عن انتهاك السلطات الأوكرانية اتفاقيات مينسك".
وأشار الكرملين في بيانه إلى أن الرئيس الروسي أعلن أن القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أرواح المدنيين، وتستخدم أسلحة عالية الدقة لتدمير البنية التحتية العسكرية فقط.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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