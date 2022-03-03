https://arabic.sputniknews.com/20220303/بومبيو-يجب-ألا-تواجه-تايوان-نفس-مصير-أوكرانيا-1059397805.html

بومبيو: يجب ألا تواجه تايوان نفس مصير أوكرانيا

بومبيو: يجب ألا تواجه تايوان نفس مصير أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه يجب عدم السماح بأن تواجه تايوان نفس المصير الذي واجهته أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت "فرانس برس" عن بومبيو قوله خلال لقاء مع رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، بأنه "إذا كان هناك بيننا من يرضى بالخطر الذي يهدد الحرية، فأنا أعتقد أننا نحتاج فقط إلى مشاهدة ما يحدث في أوروبا اليوم لنرى أن الأمر بحاجة إلى قيادة منسقة ومركزة".وتأتي زيارة بومبيو إلى تايوان بعد يوم من زيارة منفصلة قام بها وفد من مسؤولي الأمن الأمريكيين السابقين بهدف طمأنة تايوان التي تعتبرها الولايات المتحدة حليف إقليمي، بأن واشنطن "تقف بحزم وراء التزاماتها".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.وردا على سؤال خلال مقابلة مع ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج "فوكس بيزنس"، عما إذا كان يعتقد أن "الغزو الصيني" سيحدث عاجلا، قال ترامب: "بالطبع سيفعلون ذلك عاجلا، لأنهم يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة".وأضاف على ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إنهم (الصينيون) يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك- هذا هو وقتهم".يذكر أن سفينة حربية أمريكية كانت قد أبحرت عبر مضيق تايوان الذي عادة ما يخلق توترا بين الصين من جانب وبين الولايات المتحدة وتايوان من جانب آخر، في إطار ما أطلقت عليه واشنطن "النشاط الروتيني" لكنه أثار استياء بكين الشديد.وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن المدمرة "يو إس إس رالف جونسون" من طراز "أرلي بيرك" والتي تستخدم الصواريخ الموجهة كانت تنفذ عبورا "روتينيا" عبر المياه الدولية يوم السبت، بحسب "رويترز".تعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها أو سيادتها، ونفذت مهاما متكررة لسلاح الجو في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة على مدار العامين الماضيين، مما أثار غضب تايبيه.

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