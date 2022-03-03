https://arabic.sputniknews.com/20220303/بيسكوف-يأمل-أن-يصل-المفاوضون-الأوكرانيون-إلى-مكان-اللقاء-1059396270.html
بيسكوف يأمل أن يصل المفاوضون الأوكرانيون إلى مكان اللقاء
بيسكوف يأمل أن يصل المفاوضون الأوكرانيون إلى مكان اللقاء
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين يأمل في أن يستمر المفاوضون الأوكرانيون في الوصول إلى مكان المفاوضات مع ممثلي الجانب الروسي... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:29+0000
2022-03-03T10:29+0000
2022-03-03T10:29+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال: "كما تعلمون، كان وفدنا موجودًا بالفعل في المكان الليلة الماضية. وكان ينتظر المفاوضين الأوكرانيين الليلة الماضية، وكان ينتظرهم في الليل، وفي الصباح، وما زال ينتظر".وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمالات الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: "المفاوضات لم تبدأ. من الواضح أن المفاوضين الأوكرانيين ليسوا في عجلة من أمرهم. دعونا نأمل في وصولهم اليوم".وعقدت يوم الاثنين مفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا". زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف يأمل أن يصل المفاوضون الأوكرانيون إلى مكان اللقاء
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أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين يأمل في أن يستمر المفاوضون الأوكرانيون في الوصول إلى مكان المفاوضات مع ممثلي الجانب الروسي اليوم.
وقال: "كما تعلمون، كان وفدنا موجودًا بالفعل في المكان الليلة الماضية. وكان ينتظر المفاوضين الأوكرانيين الليلة الماضية، وكان ينتظرهم في الليل، وفي الصباح، وما زال ينتظر".
وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمالات الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: "المفاوضات لم تبدأ. من الواضح أن المفاوضين الأوكرانيين ليسوا في عجلة من أمرهم. دعونا نأمل في وصولهم اليوم".
وعقدت يوم الاثنين مفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا. ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا". زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.