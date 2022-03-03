بينيت: هناك حرب مروعة في أوكرانيا
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأوضاع الميدانية الحالية في أوكرانيا تبدو سيئة.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة، فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.
هناك حرب مروعة في أوكرانيا. تبدو الأوضاع الميدانية الحالية سيئة، لكن من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة - فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) March 3, 2022
تقع على عواتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف سريعًا بغية الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات. pic.twitter.com/cMSOMTuSe8
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على لسان بينيت، أنه تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف، بشكل سريع، بهدف الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.
בנט בכנס סייבר-טק: "אם מנהיגי העולם לא יפעלו מהר, עלול להיות הרס מוחלט של אוקראינה"@itamareichner pic.twitter.com/JRuG7Y7AX3— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 3, 2022
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحديث يدور عن وقوع خسائر بشرية فادحة، ودمار مطلق لأوكرانيا ونزوح الملايين من اللاجئين، لكن لم يفت الآوان بعد.
وكان بينيت قد أوضح أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، وذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، في القدس الغربية، مع المستشار الألماني، أوليف شولتس، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية، أمس الأربعاء.
وأضاف بينيت: "الزيارة تأتي في لحظة عالمية مصيرية. إسرائيل ومعها ألمانيا تريدان وقف سفك الدماء في أوكرانيا، ونقل المواجهة إلى غرف المفاوضات".