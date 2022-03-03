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بينيت: هناك حرب مروعة في أوكرانيا
بينيت: هناك حرب مروعة في أوكرانيا
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأوضاع الميدانية الحالية في أوكرانيا تبدو سيئة. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:46+0000
2022-03-03T10:46+0000
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة، فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على لسان بينيت، أنه تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف، بشكل سريع، بهدف الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحديث يدور عن وقوع خسائر بشرية فادحة، ودمار مطلق لأوكرانيا ونزوح الملايين من اللاجئين، لكن لم يفت الآوان بعد.وكان بينيت قد أوضح أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، وذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، في القدس الغربية، مع المستشار الألماني، أوليف شولتس، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية، أمس الأربعاء.وأضاف بينيت: "الزيارة تأتي في لحظة عالمية مصيرية. إسرائيل ومعها ألمانيا تريدان وقف سفك الدماء في أوكرانيا، ونقل المواجهة إلى غرف المفاوضات".
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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا

بينيت: هناك حرب مروعة في أوكرانيا

10:46 GMT 03.03.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأوضاع الميدانية الحالية في أوكرانيا تبدو سيئة.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة، فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على لسان بينيت، أنه تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف، بشكل سريع، بهدف الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحديث يدور عن وقوع خسائر بشرية فادحة، ودمار مطلق لأوكرانيا ونزوح الملايين من اللاجئين، لكن لم يفت الآوان بعد.
وكان بينيت قد أوضح أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، وذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، في القدس الغربية، مع المستشار الألماني، أوليف شولتس، الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية، أمس الأربعاء.
وأضاف بينيت: "الزيارة تأتي في لحظة عالمية مصيرية. إسرائيل ومعها ألمانيا تريدان وقف سفك الدماء في أوكرانيا، ونقل المواجهة إلى غرف المفاوضات".
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