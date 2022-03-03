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https://arabic.sputniknews.com/20220303/تحذير-خطير-قبل-استخدام-صبغات-الشعر-وأدوات-التجميل-1059395514.html
تحذير خطير قبل استخدام صبغات الشعر وأدوات التجميل
تحذير خطير قبل استخدام صبغات الشعر وأدوات التجميل
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بإجراء اختبار الحساسية لمنتجات التجميل قبل استخدامها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:08+0000
2022-03-03T10:08+0000
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وأكدت الهيئة في بيان لها على أهمية إجراء اختبار الحساسية للمنتجات التجميلية كافة لا سيما صبغات الشعر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الهيئة بأن الاختبار يكون من "خلال وضع كمية قليلة من المنتج وتركه مدة يومين للتأكد من عدم تحسس الجلد من المنتج المراد استعماله لتلافي حدوث ضرر للمستهلك".وحذرت الهيئة من التهاون مع مثل هذه الإجراءات، ولفتت إلى أن "بعض الممارسات الخاطئة لمنتجات التجميل وخاصة صبغات الشعر تتسبب بحدوث تهيجات والعديد من الأضرار الجانبية كالاحمرار والحكة في فروة الرأس وتساقط الشعر، إضافةً إلى الحروق الجلدية وضيق التنفس".وحذرت من "الخلطات المجهولة المصدر"، لافتةً إلى أن "معدل زيادة خطر الالتهابات من المنتجات التجميلية التي تكون على شكل أعشاب يزداد عند استخدامها بشكل خاطئ".وكذلك حذرت الهيئة من "خلط صبغات الشعر المختلفة مع بعضها أو مع أي مادة كيميائية لما يسببه من ضرر للشعر وفروة الرأس".ونصحت الهيئة بالتحقق من صلاحية منتجات التجميل وصبغات الشعر وتخزينها في المكان المناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم تخزينها في السيارات أو تعريضها لأشعة الشمس مباشرة والأماكن ذات الرطوبة العالية.
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تحذير خطير قبل استخدام صبغات الشعر وأدوات التجميل

10:08 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabiخبيرة تجميل في معرض للأفراح، منتجع ميناء البحر الأحمر، جدة، السعودية 11ابريل/ نيسان 2107
خبيرة تجميل في معرض للأفراح، منتجع ميناء البحر الأحمر، جدة، السعودية 11ابريل/ نيسان 2107 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabi
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بإجراء اختبار الحساسية لمنتجات التجميل قبل استخدامها.
وأكدت الهيئة في بيان لها على أهمية إجراء اختبار الحساسية للمنتجات التجميلية كافة لا سيما صبغات الشعر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت الهيئة بأن الاختبار يكون من "خلال وضع كمية قليلة من المنتج وتركه مدة يومين للتأكد من عدم تحسس الجلد من المنتج المراد استعماله لتلافي حدوث ضرر للمستهلك".
وحذرت الهيئة من التهاون مع مثل هذه الإجراءات، ولفتت إلى أن "بعض الممارسات الخاطئة لمنتجات التجميل وخاصة صبغات الشعر تتسبب بحدوث تهيجات والعديد من الأضرار الجانبية كالاحمرار والحكة في فروة الرأس وتساقط الشعر، إضافةً إلى الحروق الجلدية وضيق التنفس".
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تجنب صبغ الشعر في الأشهر الأولى من الحمل، لخطورة ذلك.
وحذرت من "الخلطات المجهولة المصدر"، لافتةً إلى أن "معدل زيادة خطر الالتهابات من المنتجات التجميلية التي تكون على شكل أعشاب يزداد عند استخدامها بشكل خاطئ".
وكذلك حذرت الهيئة من "خلط صبغات الشعر المختلفة مع بعضها أو مع أي مادة كيميائية لما يسببه من ضرر للشعر وفروة الرأس".
ونصحت الهيئة بالتحقق من صلاحية منتجات التجميل وصبغات الشعر وتخزينها في المكان المناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، وعدم تخزينها في السيارات أو تعريضها لأشعة الشمس مباشرة والأماكن ذات الرطوبة العالية.
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