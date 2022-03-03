https://arabic.sputniknews.com/20220303/تحول-السوق-العالمي-متى-ينتهي-صعود-أسواق-السلع؟-1059387797.html
"تحول السوق العالمي"... متى ينتهي صعود أسواق السلع؟
"تحول السوق العالمي"... متى ينتهي صعود أسواق السلع؟
على الرغم من وجود متطلبات مسبقة موضوعية لوقف الارتفاع في سوق السلع الأساسية، إلا أن هذا قد لا يحدث، حيث يطالب المشرعون الأمريكيون بتوسيع العقوبات ووقف استيراد... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:08+0000
2022-03-03T07:08+0000
2022-03-03T07:08+0000
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
روسيا
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يوم الأربعاء 2 مارس/آذار، ارتفعت أسواق السلع العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بعد أن رفضت بعض الشركات الأجنبية التوريد من روسيا - مما أثار مخاوف بشأن نقص المعروض في جميع أنواع السلع. على الرغم من حقيقة أن الموارد الطبيعية والمواد الخام لا تخضع للعقوبات الغربية المباشرة، فإن العديد من الشركات تتجنب العلاقات التجارية مع روسيا، كما كتبت "بلومبرغ".تتكيف الأسواق الآن مع تفاقم الأزمة. يقول بول هورسينيل، رئيس أبحاث السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد: "ما كان لا يمكن تصوره قبل أسبوع أصبح الآن حقيقة واقعة".كما تلاحظ "بلومبرغ"، ستؤثر فوضى السلع الناتجة عن الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وتسرع التضخم، والذي يعد بالفعل الأعلى منذ عقود. تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الطاقة والمعادن في العالم، وتوفر مع أوكرانيا 25% من إمدادات القمح في العالم.يقرر مشترو السلع الأساسية كيفية تلبية طلباتهم في وضع تكون فيه روسيا معزولة بسبب الستار الحديدي الذي أوجده الغرب. قال بيل فارين برايس، مدير Enverus Intelligence Research ، "تشير أسعار الألمنيوم القياسية والخصم الكبير في جبال الأورال إلى تحول كبير في مشهد السلع العالمية".تقر "بلومبرغ" أيضًا أن الارتفاع في سوق السلع الأساسية قد يتوقف عندما يصبح تأثير العقوبات المفروضة بالفعل أكثر وضوحًا. ومع ذلك، هناك مخاوف أيضًا من إمكانية تمديد العقوبات لتشمل صادرات الطاقة الروسية. وفقًا للمنشور، يمارس المشرعون الأمريكيون ضغوطًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف استيراد النفط والغاز الروسي إلى البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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اقتصاد, أخبار أوكرانيا, روسيا
"تحول السوق العالمي"... متى ينتهي صعود أسواق السلع؟
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على الرغم من وجود متطلبات مسبقة موضوعية لوقف الارتفاع في سوق السلع الأساسية، إلا أن هذا قد لا يحدث، حيث يطالب المشرعون الأمريكيون بتوسيع العقوبات ووقف استيراد النفط الروسي.
يوم الأربعاء 2 مارس/آذار، ارتفعت أسواق السلع العالمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات
بعد أن رفضت بعض الشركات الأجنبية التوريد من روسيا - مما أثار مخاوف بشأن نقص المعروض في جميع أنواع السلع. على الرغم من حقيقة أن الموارد الطبيعية والمواد الخام لا تخضع للعقوبات الغربية المباشرة، فإن العديد من الشركات تتجنب العلاقات التجارية مع روسيا، كما كتبت "بلومبرغ".
تتكيف الأسواق الآن مع تفاقم الأزمة. يقول بول هورسينيل، رئيس أبحاث السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد: "ما كان لا يمكن تصوره قبل أسبوع أصبح الآن حقيقة واقعة".
على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوكرانيا، تجاوز سعر خام برنت في المزاد يوم الأربعاء 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2014، حيث تم تداول سعر بورصة شيكاغو التجارية لشهر أبريل/نيسان عند 9.84 دولار للبوشل (البوشل يساوي 27 كلغ)، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
كما تلاحظ "بلومبرغ"، ستؤثر فوضى السلع الناتجة عن الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وتسرع التضخم، والذي يعد بالفعل الأعلى منذ عقود. تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الطاقة والمعادن في العالم، وتوفر مع أوكرانيا 25% من إمدادات القمح في العالم.
يقرر مشترو السلع الأساسية كيفية تلبية طلباتهم في وضع تكون فيه روسيا معزولة بسبب الستار الحديدي الذي أوجده الغرب. قال بيل فارين برايس، مدير Enverus Intelligence Research ، "تشير أسعار الألمنيوم القياسية والخصم الكبير في جبال الأورال إلى تحول كبير في مشهد السلع العالمية".
يشير المنشور أيضًا إلى أن معظم مالكي السفن يرفضون قبول الشحنات الروسية حتى تتضح عواقب العقوبات المالية. وفقًا لـ Energy Aspects، يتم حظر حوالي 70 % من الصادرات الروسية حاليًا. ومع ذلك، قالت شركة شل، أكبر شركة نفط في أوروبا، إنها ستواصل شراء النفط والغاز من روسيا.
تقر "بلومبرغ" أيضًا أن الارتفاع في سوق السلع الأساسية قد يتوقف عندما يصبح تأثير العقوبات المفروضة بالفعل أكثر وضوحًا. ومع ذلك، هناك مخاوف أيضًا من إمكانية تمديد العقوبات لتشمل صادرات الطاقة الروسية. وفقًا للمنشور، يمارس المشرعون الأمريكيون ضغوطًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف استيراد النفط والغاز الروسي إلى البلاد.