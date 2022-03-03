https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقارير-إنجليزية-تتحدث-عن-اقتراب-المصري-لطفي-منصور-من-شراء-تشيلسي-1059391520.html
تقارير إنجليزية تتحدث عن اقتراب المصري لطفي منصور من شراء تشيلسي
تقارير إنجليزية تتحدث عن اقتراب المصري لطفي منصور من شراء تشيلسي
تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب رجل الأعمال المصري لطفي منصور من شراء نادي تشيلسي، بعد أن أعلن مالك النادي، رومان أبراموفيتش، طرحه للبيع. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:21+0000
2022-03-03T08:21+0000
2022-03-03T08:21+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن، يوم أمس الأربعاء، رسميا قراره بيع النادي في ظل معاناته أخيرا في إنجلترا كونه روسيا.وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم، أمس، دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس/آذار، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.وتطرقت الصحيفة إلى أنه من بين الأسماء المرشحة لأن يكون طرفا في تلك الصفقة هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة "مان كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.في السياق ذاته، تداولت صحف أوروبية وسويسرية أنباء عن رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والملياردير الأمريكي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة.يذكر أن قرار أبراموفيتش ببيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.شمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
تقارير إنجليزية تتحدث عن اقتراب المصري لطفي منصور من شراء تشيلسي
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تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب رجل الأعمال المصري لطفي منصور من شراء نادي تشيلسي، بعد أن أعلن مالك النادي، رومان أبراموفيتش، طرحه للبيع.
وقالت صحيفة "تليغراف"
الإنجليزية إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن، يوم أمس الأربعاء، رسميا قراره بيع النادي في ظل معاناته أخيرا في إنجلترا كونه روسيا.
وأضافت الصحيفة أنه تم تقديم، أمس، دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس/آذار، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.
وتطرقت الصحيفة إلى أنه من بين الأسماء المرشحة لأن يكون طرفا في تلك الصفقة هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة "مان كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.
في السياق ذاته، تداولت صحف أوروبية وسويسرية أنباء عن رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والملياردير الأمريكي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة.
يذكر أن قرار أبراموفيتش ببيع تشيلسي جاء بعد موجة غضب في إنجلترا ضد روسيا والمواطنين الروس في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية، حيث وصل الأمر إلى تعالي أصوات مطالبة بطرد أبراموفيتش من البلاد.
شمل ذلك حزمة من العقوبات ضد روسيا على مختلف الأصعدة، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا عن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، كما تم استبعاد الأندية الروسية من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.