https://arabic.sputniknews.com/20220303/توطين-يهود-أوكرانيا-في-المستوطنات-ما-مدى-تأثير-الخطة-الإسرائيلية-الجديدة-على-فلسطين؟-1059422240.html

توطين يهود أوكرانيا في المستوطنات... ما مدى تأثير الخطة الإسرائيلية الجديدة على فلسطين؟

توطين يهود أوكرانيا في المستوطنات... ما مدى تأثير الخطة الإسرائيلية الجديدة على فلسطين؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية تكثف جهودها لاستكمال ما أسمته بـ "خطة الطوارئ"، التي تهدف لاستقدام أكثر من 200... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T18:36+0000

2022-03-03T18:36+0000

2022-03-03T18:36+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار إسرائيل اليوم

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وبحسب الخطة، استغلت إسرائيل الأزمة، لتحقيق هدف هجرة اليهود من أوكرانيا بعد عدة سنوات من العمل على زيادة هجرة يهود أوكرانيا، حيث يدّعي عضو الكنيست تسفي هاوزر أن هناك نحو 250 ألف يهودي في أوكرانيا، ودعا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستيعابهم بأسرع وقت، بمعدل 5 آلاف يهودي كل عدة أيام، وفقا للغد الأردنية.وقال خبراء فلسطينيون إن إسرائيل تسعى دائما لاستغلال الأحداث والتوترات الدولية لزيادة عملياتها الاستيطانية في المدن الفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الخطة الخطيرة.خطة إسرائيليةواعتبر عضو الكنيست تسفي هاوزر أن الأوضاع الحالية فرصة تاريخية أمام إسرائيل يجب إدارتها بحكمة، وفي الوقت نفسه العمل على تشجيع الهجرة من أوكرانيا وتحقيق أهداف إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.أعلن قسم الاستيطان الإسرائيلي في المنظمة الصهيونية العالمية، عن بدء تحرك لإنشاء 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة لاستيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا.وقالت الوكالة اليهودية، الاثنين الماضي، إن ما يزيد عن 5 آلاف أوكراني تقدموا بطلبات للهجرة إلى إسرائيل.وتتوقع الوكالة التي تأسست عام 1929، وساعدت منذ ذلك الوقت على تهجير ما يزيد عن 3 ملايين يهودي إلى إسرائيل، ارتفاعا كبيرا في الهجرة عقب العملية العسكرية الروسية.فرصة ذهبية لإسرائيلاعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، أن: "الأوضاع الحالية في أوكرانيا فرصة ذهبية أمام إسرائيل التي تُحسن إدارتها بخبث من أجل تشجيع الهجرة من أوكرانيا وغيرها من الدول الغربية والدول التى يحدث فيها حروب ونزاعات من أجل تحقيق أهداف إسرائيل كدولة للشعب اليهودي وحتى غير اليهودي فالقانون الإسرائيلي يمنح لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم وكل من يرغب حقّ الحصول على الجنسية الإسرائيلية بمجرّد وصولهم لفلسطين المحتلة".وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": "منذ النكبة وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها بالقوة في 1948 حتى نهاية سنة 2021، نما عدد اليهود نموًا سريعًا وتضاعف نحو 10 مرات، فقد أسهم ميزان الهجرة بصورة عامة في نصف الزيادة السكانية لليهود، والزيادة الطبيعية في النصف الآخر، وبات اليهود يسيطرون على 97% من مسطحات الأراضي المحتلة، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين يتحكمون بنحو 60% من مساحة الأراضي، إضافة إلى زيادة الاستيطان لأكثر من 30% خلال عام 2021م".وأكدت المصري أنه على الرغم من مرور 74 عامًا على النكبة وإنشاء إسرائيل على أنقاض فلسطين وأرضها وشعبها، يتضح أن اليهود في معظمهم مهاجرون مستوطنون فلا يزال نحو 41% منهم من مواليد خارج البلاد، ونحو 38% من مواليد البلاد لكن آباءهم ولدوا في الخارج، و21% فقط من اليهود ولدوا هم وآباؤهم في فلسطين.وبحسب المصري، يعيش حوالي 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية، وعدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ أكثر من 653,621 مستعمرة حوالي 47% منهم يسكنون في محافظة القدس، فيما تشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 22.6 مستعمر مقابل كل 100فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمرًا مقابل كل 100 فلسطيني.مشروع استيطانيبدوره اعتبر مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن سعي إسرائيل لتوظيف أي حدث لصالح مشروعها الاستيطاني الكبير ليس مستغربًا، هذا باعتبارها السبب غير المباشر في حدوث الكثير من الصراعات لصالح مشروعها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أعلنت إسرائيل بوضوح أنها تسعى لاستقدام 8 آلاف يهودي أوكراني على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا؛ والمتوقع أن تسعى إسرائيل إلى زيادة هذا العدد بشكل أكبر من الأوكرانيين وبغض النظر عن ديانتهم في حال أتيحت لها الفرصة؛ مستخدمة في ذلك عدة سواتر أبرزها الديني والإنساني.ويرى أبوكرش أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تهجير الشعب الفلسطيني من على أراضيه على مرأى ومسمع من هذا العالم؛ وهي اليوم تتباكى مع هذا العالم على أوكرانيا والشعب الأوكراني.ويعيش في أوكرانيا، وفق التقديرات ما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تماما أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائما".ويمنح القانون الإسرائيلي لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم حق الحصول على الجنسية الإسرائيلية فور وصولهم لفلسطين المحتلة.

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