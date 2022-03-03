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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/جمهورية-الشيشان-ترسل-مواد-بناء-إلى-دونباس-1059425815.html
جمهورية الشيشان ترسل مواد بناء إلى دونباس
جمهورية الشيشان ترسل مواد بناء إلى دونباس
أعلنت الخدمة الصحفية للفرع الإقليمي لحزب "روسيا الموحدة": أن "جمهورية الشيشان سترسل مواد بناء إلى سكان دونباس، ويقدم الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T20:17+0000
2022-03-03T20:17+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية الشيشان
روسيا
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وأضافت الخدمة الصحفية لزعيم الحزب في الشيشان، عدلان دينايف: "في الأساس، المساعدات عبارة عن ألواح خشبية، وبعض المواد المتعلقة بالبناء، والمساعدة في جمع البضائع يقدمها الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف".تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تنظيم حملة لجمع التبرعات الخيرية، شارك فيها أعضاء من حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، والبرلمان الشيشاني، والهيئات التمثيلية للحكومة المحلية، وكذلك أعضاء المجلس السياسي الإقليمي واللجنة التنفيذية الإقليمية للحزب.وجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.وقال رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا "سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
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جمهورية الشيشان, روسيا

جمهورية الشيشان ترسل مواد بناء إلى دونباس

20:17 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Said Zarnaev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة غروزني
مدينة غروزني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Said Zarnaev
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أعلنت الخدمة الصحفية للفرع الإقليمي لحزب "روسيا الموحدة": أن "جمهورية الشيشان سترسل مواد بناء إلى سكان دونباس، ويقدم الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد حادجي قديروف، المساعدة في جمع البضائع".
وأضافت الخدمة الصحفية لزعيم الحزب في الشيشان، عدلان دينايف: "في الأساس، المساعدات عبارة عن ألواح خشبية، وبعض المواد المتعلقة بالبناء، والمساعدة في جمع البضائع يقدمها الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف".
تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تنظيم حملة لجمع التبرعات الخيرية، شارك فيها أعضاء من حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، والبرلمان الشيشاني، والهيئات التمثيلية للحكومة المحلية، وكذلك أعضاء المجلس السياسي الإقليمي واللجنة التنفيذية الإقليمية للحزب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني
16:59 GMT
وجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
وقال رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".
وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا "سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة".
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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