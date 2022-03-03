https://arabic.sputniknews.com/20220303/جمهورية-الشيشان-ترسل-مواد-بناء-إلى-دونباس-1059425815.html
جمهورية الشيشان ترسل مواد بناء إلى دونباس
جمهورية الشيشان ترسل مواد بناء إلى دونباس
أعلنت الخدمة الصحفية للفرع الإقليمي لحزب "روسيا الموحدة": أن "جمهورية الشيشان سترسل مواد بناء إلى سكان دونباس، ويقدم الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T20:17+0000
2022-03-03T20:17+0000
2022-03-03T20:17+0000
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وأضافت الخدمة الصحفية لزعيم الحزب في الشيشان، عدلان دينايف: "في الأساس، المساعدات عبارة عن ألواح خشبية، وبعض المواد المتعلقة بالبناء، والمساعدة في جمع البضائع يقدمها الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف".تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تنظيم حملة لجمع التبرعات الخيرية، شارك فيها أعضاء من حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، والبرلمان الشيشاني، والهيئات التمثيلية للحكومة المحلية، وكذلك أعضاء المجلس السياسي الإقليمي واللجنة التنفيذية الإقليمية للحزب.وجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.وقال رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا "سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
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جمهورية الشيشان, روسيا
جمهورية الشيشان ترسل مواد بناء إلى دونباس
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أعلنت الخدمة الصحفية للفرع الإقليمي لحزب "روسيا الموحدة": أن "جمهورية الشيشان سترسل مواد بناء إلى سكان دونباس، ويقدم الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد حادجي قديروف، المساعدة في جمع البضائع".
وأضافت الخدمة الصحفية لزعيم الحزب في الشيشان، عدلان دينايف: "في الأساس، المساعدات عبارة عن ألواح خشبية، وبعض المواد المتعلقة بالبناء، والمساعدة في جمع البضائع يقدمها الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف".
تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تنظيم حملة لجمع التبرعات الخيرية، شارك فيها أعضاء من حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، والبرلمان الشيشاني، والهيئات التمثيلية للحكومة المحلية، وكذلك أعضاء المجلس السياسي الإقليمي واللجنة التنفيذية الإقليمية للحزب.
وجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
وقال رئيس الشيشان
، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".
وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا "سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة".