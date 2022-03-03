https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-مصر-لا-تدعم-المكون-العسكري-أو-المدني-في-السودان-1059421560.html
حميدتي: مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان
حميدتي: مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الخميس، إن مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:18+0000
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جاء ذلك خلال لقائه بوفد مصري برئاسة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل في مطار القاهرة أثناء عبور طائرة حميدتي في طريقها من روسيا للسودان، بحسب موقع "المشهد السوداني".وقال المسؤول السوداني إن مصر تدعم استقرار الشعب السوداني وحل قضاياه سودانيا.وأشار دقلو إلى أن وفدا من مصر زار السودان الشهر الماضي والتقى الأطراف السودانية مدنيين وعسكريين، لدعم التوافق بين السودانيين.وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمواقف الحكومة المصرية الداعمة لاستقرار الشعب السوداني، مؤكدا أن البلدين تربطهما مصالح استراتيجية مشتركة.وأشار إلى أن الجانب المصري أظهر اهتماما بالغا بالأوضاع في السودان وبتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، بجانب التعاون والتنسيق في القضايا كافة.وتناول اللقاء مسار العلاقات السودانية المصرية بجانب تطورات الأوضاع في السودان، وقضايا الأمن، وسد النهضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/السودان-يجدد-لإثيوبيا-رفضه-حجب-المعلومات-حول-تشغيل-وملء-سد-النهضة-1059420641.html
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حميدتي: مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان
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قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الخميس، إن مصر لا تدعم المكون العسكري أو المدني في السودان.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد مصري برئاسة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل في مطار القاهرة أثناء عبور طائرة حميدتي في طريقها من روسيا للسودان، بحسب موقع "المشهد السوداني"
.
وقال المسؤول السوداني إن مصر تدعم استقرار الشعب السوداني وحل قضاياه سودانيا.
وأشار دقلو إلى أن وفدا من مصر زار السودان الشهر الماضي والتقى الأطراف السودانية مدنيين وعسكريين، لدعم التوافق بين السودانيين.
وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي
بمواقف الحكومة المصرية الداعمة لاستقرار الشعب السوداني، مؤكدا أن البلدين تربطهما مصالح استراتيجية مشتركة.
وأشار إلى أن الجانب المصري أظهر اهتماما بالغا بالأوضاع في السودان وبتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، بجانب التعاون والتنسيق في القضايا كافة.
وتناول اللقاء مسار العلاقات السودانية المصرية بجانب تطورات الأوضاع في السودان، وقضايا الأمن، وسد النهضة.