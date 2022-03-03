https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-يكشف-موقفه-من-إقامة-قاعدة-روسية-في-السودان-فيديو-1059396833.html
حميدتي يكشف موقفه من إقامة قاعدة روسية في السودان... فيديو
حميدتي يكشف موقفه من إقامة قاعدة روسية في السودان... فيديو
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا توجد مشكلة في إقامة قواعد عسكرية روسية أو غيرها من الدول، على البحر الأحمر،... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:46+0000
2022-03-03T10:46+0000
2022-03-03T10:49+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
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وأشار حميدتي، في مؤتمر صحفي عقده في مطار الخرطوم، عقب عودته من موسكو، إلى أن "ملف القاعدة الروسية في السودان من اختصاص وزير الدفاع، ولا علاقة له به"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه من إقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع".وقال: "لدينا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة أن نتعامل مع روسيا أو غيرها"، مشيراً إلى وجود كثير من القواعد العسكرية في الدول الأفريقية، في دولتي جيبوتي والنيجر وغيرهما.وكان حميدتي دعا أمس الأربعاء، إلى "الحوار بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن".وأعرب حميدتي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، عن "تمنياته من المجتمع الدولي أن يدعم الحوار الجاري وأن يكون هناك وقف إطلاق نار عاجل وأن يتوصل الطرفين إلى الوفاق".وتابع: "روسيا أكبر مصدر للغاز وللقمح وهذه أشياء مهمة، غير الأشياء الأخرى النفط والمواد الاستراتيجية فنحن نحث على الوفاق وعلى الاتفاق العاجل ونحن مع السلام".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, روسيا
حميدتي يكشف موقفه من إقامة قاعدة روسية في السودان... فيديو
10:46 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا توجد مشكلة في إقامة قواعد عسكرية روسية أو غيرها من الدول، على البحر الأحمر، إذا كانت تحقق مصلحة السودان، ولا تهدد أمنه القومي.
وأشار حميدتي، في مؤتمر صحفي عقده في مطار الخرطوم، عقب عودته من موسكو، إلى أن "ملف القاعدة الروسية في السودان من اختصاص وزير الدفاع، ولا علاقة له به"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه من إقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع".
وقال: "لدينا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة أن نتعامل مع روسيا أو غيرها"، مشيراً إلى وجود كثير من القواعد العسكرية في الدول الأفريقية، في دولتي جيبوتي والنيجر وغيرهما.
وكان حميدتي دعا أمس الأربعاء، إلى "الحوار بين روسيا وأوكرانيا
للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن".
وأعرب حميدتي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، عن "تمنياته من المجتمع الدولي أن يدعم الحوار الجاري وأن يكون هناك وقف إطلاق نار عاجل وأن يتوصل الطرفين إلى الوفاق".
وأضاف: "نحن إكتوينا بنار الحروب ونعلم ماذا تعني الحروب وأسبابها والرابح بالحرب هو خاسر فنتمنى أن تقف الحرب اليوم قبل الغد"، مشيرا إلى أن "العالم الآن يمكن أن يتضرر من العقوبات على الاقتصاد الروسي لأن العقوبات سلاح ذو حدين".
وتابع: "روسيا أكبر مصدر للغاز وللقمح وهذه أشياء مهمة، غير الأشياء الأخرى النفط والمواد الاستراتيجية فنحن نحث على الوفاق وعلى الاتفاق العاجل ونحن مع السلام".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.