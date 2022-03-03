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حياة البدو في دلتا النيل
حياة البدو في دلتا النيل
ادخل إلى عالم الحياة البدوية في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل في مصر، من خلال معرض صور من "سبوتنيك". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:53+0000
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مع وجود الطرق والمجمعات السكنية المبنية من الطوب في دلتا النيل المكتظة بالسكان في مصر على مسافة بعيدة، نصب السيد أبو أحمد وعائلته خيامهم في حقل مبعثر بالقش، وقيّدوا مواشيهم، وهم يطهون على نار مفتوحة. هم جزء من قبيلة الدواغرة ، أكثر من 300 عائلة من رعاة الماشية الذين جابوا الأرض لأجيال كبدو رحل ، يقاومون الرغبة في الاستقرار مثل العديد من القبائل البدوية الأخرى. على الرغم من أن لديهم أوراق هوية، إلا أنهم يعيشون خارج حدود البيروقراطية الواسعة في مصر، ولا يرسلون أطفالهم إلى المدارس العامة ولا يستفيدون من نظام الدعم الحكومي للغذاء.أبو حمد، 28 عامًا، يسافر ويعيش مع زوجته وأطفاله وعائلته الممتدة. يمكن أن يقضوا من بضعة أيام إلى عدة أشهر في موقع ما، اعتمادًا على الطقس، وكمية الطعام المتاح للماشية، أو فرص العمل المؤقتة.لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية الروتينية، والاعتماد فقط على المستشفيات العامة إذا مرض الأطفال.ويقول إن التعليم سيفتح الباب لمزيد من الدخل المستقر والمأوى والرعاية الصحية الجيدة، "لكن هذه الحياة التي نعيشها لا تسمح بالتعليم".قالت ثناء، زوجة شقيقه، إنها كانت تعيش في منزل به أسرة وجهاز تلفزيون، قبل أن تتزوج بطريقة الحياة البدوية. شاهد أيضا - بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ
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حياة البدو في دلتا النيل تابعنا عبر
ادخل إلى عالم الحياة البدوية في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل في مصر، من خلال معرض صور من "سبوتنيك".
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
صفاء، 15 عامًا، تقف لالتقاط صورة أثناء إقامته على طول الطريق السريع في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، المؤدي إلى العاصمة القاهرة، مصر في 19 فبراير 2022.
صفاء، 15 عامًا، تقف لالتقاط صورة أثناء إقامته على طول الطريق السريع في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، المؤدي إلى العاصمة القاهرة، مصر في 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
إيمان، البالغة من العمر 13 عامًا، تحلب أبقارًا بالقرب من خيمتها أثناء قيامها بعرضتها على طول طريق سريع إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر بدوية النيل المصرية، مصر، 19 فبراير 2022.
إيمان، البالغة من العمر 13 عامًا، تحلب أبقارًا بالقرب من خيمتها أثناء قيامها بعرضتها على طول طريق سريع إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر بدوية النيل المصرية، مصر، 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
ليلى، تنظر خارج خيمتها أثناء إقامتها على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 19 فبراير/شباط 2022.
ليلى، تنظر خارج خيمتها أثناء إقامتها على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 19 فبراير/شباط 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
عائلة بدوية تتناول وجبة غداء بسيطة خارج خيمتها أثناء إقامتها على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 9 فبراير 2022.
عائلة بدوية تتناول وجبة غداء بسيطة خارج خيمتها أثناء إقامتها على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 9 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
امرأة بدوية تجلس بجوار قناة بعد رعي الأغنام والأبقار أثناء إقامة على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 19 فبراير 2022.
امرأة بدوية تجلس بجوار قناة بعد رعي الأغنام والأبقار أثناء إقامة على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
امرأة بدوية تطهو طعام الغداء في خيمتها أثناء إقامتها على طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، مصر، 19 فبراير 2022.
امرأة بدوية تطهو طعام الغداء في خيمتها أثناء إقامتها على طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، مصر، 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
أطفال من البدو الرحل يلعبون بجوار رعي الأغنام والأبقار بالقرب من خيمتهم أثناء إقامتهم على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 19 فبراير 2022.
أطفال من البدو الرحل يلعبون بجوار رعي الأغنام والأبقار بالقرب من خيمتهم أثناء إقامتهم على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
الجدة مريم، ولدت عام 1913، تستريح داخل خيمتها أثناء إقامتها على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل المصرية، في 19 فبراير 2022.
الجدة مريم، ولدت عام 1913، تستريح داخل خيمتها أثناء إقامتها على طول طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل المصرية، في 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
امرأة بدوية ترتدي ملابس تقليدية ترعى الأغنام والأبقار بجوار خيمتها أثناء إقامتها على طول الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 9 فبراير 2022.
امرأة بدوية ترتدي ملابس تقليدية ترعى الأغنام والأبقار بجوار خيمتها أثناء إقامتها على طول الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل في مصر، 9 فبراير 2022.
© REUTERS / Hadeer Mahmoud
أسرة بدوية تتجمع حول حريق بجوار خيمتها، بعد عاصفة ممطرة غزيرة أثناء إقامة على طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل المصرية، مصر، 19 فبراير، 2022.
أسرة بدوية تتجمع حول حريق بجوار خيمتها، بعد عاصفة ممطرة غزيرة أثناء إقامة على طريق سريع يؤدي إلى العاصمة القاهرة، في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل المصرية، مصر، 19 فبراير، 2022.
مع وجود الطرق والمجمعات السكنية المبنية من الطوب في دلتا النيل المكتظة بالسكان في
مصر على مسافة بعيدة، نصب السيد أبو أحمد وعائلته خيامهم في حقل مبعثر بالقش، وقيّدوا مواشيهم، وهم يطهون على نار مفتوحة.
هم جزء من قبيلة الدواغرة ، أكثر من 300 عائلة من رعاة الماشية الذين جابوا الأرض لأجيال
كبدو رحل
، يقاومون الرغبة في الاستقرار مثل العديد من
القبائل البدوية
الأخرى.
على الرغم من أن لديهم أوراق هوية، إلا أنهم يعيشون خارج حدود البيروقراطية الواسعة في مصر، ولا يرسلون أطفالهم إلى المدارس العامة ولا يستفيدون من نظام الدعم الحكومي للغذاء.
أبو حمد، 28 عامًا، يسافر ويعيش مع زوجته وأطفاله وعائلته الممتدة. يمكن أن يقضوا من بضعة أيام إلى عدة أشهر في موقع ما، اعتمادًا على الطقس، وكمية الطعام المتاح للماشية، أو فرص العمل المؤقتة.
قال أبو محمد: "سألت والدي لماذا نعيش بهذه الطريقة، فقال لي أن هذه هي الطريقة التي عاش بها أسلافنا".
لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية الروتينية، والاعتماد فقط على المستشفيات العامة إذا مرض الأطفال.
ويقول إن التعليم سيفتح الباب لمزيد من الدخل المستقر والمأوى والرعاية الصحية الجيدة، "لكن هذه الحياة التي نعيشها لا تسمح بالتعليم".
قالت ثناء، زوجة شقيقه، إنها كانت تعيش في منزل به أسرة وجهاز تلفزيون، قبل أن تتزوج بطريقة الحياة البدوية.
قالت: "جئت إلى هنا للعيش في الحقول، وهو أسلوب حياة صعب للغاية. أنا معتادة على ذلك. لدي أطفال وأنا ممتنة".