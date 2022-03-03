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حياة البدو في دلتا النيل

حياة البدو في دلتا النيل

ادخل إلى عالم الحياة البدوية في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل في مصر، من خلال معرض صور من "سبوتنيك". 03.03.2022, سبوتنيك عربي

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مع وجود الطرق والمجمعات السكنية المبنية من الطوب في دلتا النيل المكتظة بالسكان في مصر على مسافة بعيدة، نصب السيد أبو أحمد وعائلته خيامهم في حقل مبعثر بالقش، وقيّدوا مواشيهم، وهم يطهون على نار مفتوحة. هم جزء من قبيلة الدواغرة ، أكثر من 300 عائلة من رعاة الماشية الذين جابوا الأرض لأجيال كبدو رحل ، يقاومون الرغبة في الاستقرار مثل العديد من القبائل البدوية الأخرى. على الرغم من أن لديهم أوراق هوية، إلا أنهم يعيشون خارج حدود البيروقراطية الواسعة في مصر، ولا يرسلون أطفالهم إلى المدارس العامة ولا يستفيدون من نظام الدعم الحكومي للغذاء.أبو حمد، 28 عامًا، يسافر ويعيش مع زوجته وأطفاله وعائلته الممتدة. يمكن أن يقضوا من بضعة أيام إلى عدة أشهر في موقع ما، اعتمادًا على الطقس، وكمية الطعام المتاح للماشية، أو فرص العمل المؤقتة.لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية الروتينية، والاعتماد فقط على المستشفيات العامة إذا مرض الأطفال.ويقول إن التعليم سيفتح الباب لمزيد من الدخل المستقر والمأوى والرعاية الصحية الجيدة، "لكن هذه الحياة التي نعيشها لا تسمح بالتعليم".قالت ثناء، زوجة شقيقه، إنها كانت تعيش في منزل به أسرة وجهاز تلفزيون، قبل أن تتزوج بطريقة الحياة البدوية. شاهد أيضا - بشراع الحرية جزائريات يتحدين المجتمع المحافظ

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