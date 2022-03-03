https://arabic.sputniknews.com/20220303/خبير-يحدد-وقت-فتح-الأجواء-بين-روسيا-والغرب-1059402150.html
خبير يحدد وقت فتح الأجواء بين روسيا والغرب
خبير يحدد وقت فتح الأجواء بين روسيا والغرب
قال سارابيكوف، الخبير في المعهد الكازاخستاني للاقتصاد العالمي والسياسة لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا والغرب سيفتحان الأجواء بعد تخفيف التوترات في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:26+0000
2022-03-03T12:26+0000
2022-03-03T12:26+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف: "إن نظام الأجواء المغلقة، على ما يبدو، هو مجرد إجراء مؤقت. ومع انحسار التوتر العسكري حول أوكرانيا، سيتم رفع القيود تدريجياً".وتابع: "إنه أمر غير مربح للغاية من الناحية المالية لشركات النقل الجوي الأوروبية والروسية".شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا، وتم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
خبير يحدد وقت فتح الأجواء بين روسيا والغرب
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قال سارابيكوف، الخبير في المعهد الكازاخستاني للاقتصاد العالمي والسياسة لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا والغرب سيفتحان الأجواء بعد تخفيف التوترات في أوكرانيا.
وأضاف: "إن نظام الأجواء المغلقة، على ما يبدو، هو مجرد إجراء مؤقت. ومع انحسار التوتر العسكري حول أوكرانيا، سيتم رفع القيود تدريجياً".
وتابع: "إنه أمر غير مربح للغاية من الناحية المالية لشركات النقل الجوي الأوروبية والروسية".
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا، وتم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.