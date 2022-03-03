https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-الوزراء-الياباني-نعتزم-تجميد-أصول-رجال-أعمال-روس-بارزين-1059398268.html
رئيس الوزراء الياباني: نعتزم تجميد أصول رجال أعمال روس بارزين
رئيس الوزراء الياباني: نعتزم تجميد أصول رجال أعمال روس بارزين
تعتزم اليابان تجميد ممتلكات رجال أعمال روس بارزين، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:56+0000
2022-03-03T10:56+0000
2022-03-03T10:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، في بيان، اليوم الخميس، إن "اليابان تعتزم تجميد أصول رجال الأعمال الروس الرئيسيين".وكان وزير المال الياباني، شونيتشي سوزوكي، قد أعلن، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أن الحكومة اليابانية ستجمد أصول أربعة بنوك روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط.وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/اليابان-تجمد-أصول-أربعة-بنوك-روسية-بما-في-ذلك-في-تي-بي-1059384558.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, اليابان
رئيس الوزراء الياباني: نعتزم تجميد أصول رجال أعمال روس بارزين
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تعتزم اليابان تجميد ممتلكات رجال أعمال روس بارزين، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
القاهرة - سبوتنيك
. وقال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، في بيان، اليوم الخميس، إن "اليابان تعتزم تجميد أصول رجال الأعمال الروس الرئيسيين".
وكان وزير المال الياباني
، شونيتشي سوزوكي، قد أعلن، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أن الحكومة اليابانية ستجمد أصول أربعة بنوك روسية، بما في ذلك "في تي بي"، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس
إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيون، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.