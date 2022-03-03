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https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-وزراء-دولة-أوروبية-يشرح-أسباب-أحداث-أوكرانيا--1059393474.html
رئيس وزراء دولة أوروبية يشرح أسباب أحداث أوكرانيا
رئيس وزراء دولة أوروبية يشرح أسباب أحداث أوكرانيا
تحدث رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، لوسائل إعلام مجرية حول أحداث أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:20+0000
2022-03-03T09:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أوربان عن أسباب العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا إن روسيا أقدمت على هذه الخطوة بعدما رفض الغرب إعطاء ضمانات أمنية لها.وأوضح أن روسيا طالبت الغرب بإعطاء ضمانات بأن أوكرانيا ستعلن حيادها ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. ولأن الغرب رفض إعطاء هذه الضمانات فإن روسيا قررت الحصول عليها خلال العملية العسكرية.وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي راح الغرب يفرضها على روسيا بسبب إقدامها على تنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى منع استخدام أوكرانيا للإخلال بأمن روسيا، قال رئيس وزراء المجر إنه لا يرى سببا لوقف "تعاوننا" مع الروس في مجال الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/أوربان-يدعو-أوروبا-لعدم-الاعتماد-على-الولايات-المتحدة-في-الدفاع-ولكن-لتعزيز-قواتها-العسكرية-1059391057.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

رئيس وزراء دولة أوروبية يشرح أسباب أحداث أوكرانيا

09:20 GMT 03.03.2022
© REUTERS / POOL رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / POOL
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تحدث رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، لوسائل إعلام مجرية حول أحداث أوكرانيا.
وقال أوربان عن أسباب العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا إن روسيا أقدمت على هذه الخطوة بعدما رفض الغرب إعطاء ضمانات أمنية لها.
وأوضح أن روسيا طالبت الغرب بإعطاء ضمانات بأن أوكرانيا ستعلن حيادها ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. ولأن الغرب رفض إعطاء هذه الضمانات فإن روسيا قررت الحصول عليها خلال العملية العسكرية.
وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي راح الغرب يفرضها على روسيا بسبب إقدامها على تنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى منع استخدام أوكرانيا للإخلال بأمن روسيا، قال رئيس وزراء المجر إنه لا يرى سببا لوقف "تعاوننا" مع الروس في مجال الطاقة.
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
أوربان يدعو أوروبا لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع ولكن لتعزيز قواتها العسكرية
08:10 GMT
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