https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-وزراء-دولة-أوروبية-يشرح-أسباب-أحداث-أوكرانيا--1059393474.html

رئيس وزراء دولة أوروبية يشرح أسباب أحداث أوكرانيا

رئيس وزراء دولة أوروبية يشرح أسباب أحداث أوكرانيا

تحدث رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، لوسائل إعلام مجرية حول أحداث أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T09:20+0000

2022-03-03T09:20+0000

2022-03-03T09:20+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1059171187_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_205e1309f18680cbcdfebb7414fe03db.jpg

وقال أوربان عن أسباب العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا إن روسيا أقدمت على هذه الخطوة بعدما رفض الغرب إعطاء ضمانات أمنية لها.وأوضح أن روسيا طالبت الغرب بإعطاء ضمانات بأن أوكرانيا ستعلن حيادها ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. ولأن الغرب رفض إعطاء هذه الضمانات فإن روسيا قررت الحصول عليها خلال العملية العسكرية.وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي راح الغرب يفرضها على روسيا بسبب إقدامها على تنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى منع استخدام أوكرانيا للإخلال بأمن روسيا، قال رئيس وزراء المجر إنه لا يرى سببا لوقف "تعاوننا" مع الروس في مجال الطاقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/أوربان-يدعو-أوروبا-لعدم-الاعتماد-على-الولايات-المتحدة-في-الدفاع-ولكن-لتعزيز-قواتها-العسكرية-1059391057.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو