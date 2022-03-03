https://arabic.sputniknews.com/20220303/رجل-يلقي-بنفسه-أمام-ثور-هائج-لإنقاذ-ابنه-فيديو-1059392540.html
رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... فيديو
رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... فيديو
تداولت وسائل إعلام دولية لحظة درامية في إحدى مسابقات رعاة البقر، حيث ألقى أب بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:59+0000
2022-03-03T08:59+0000
2022-03-03T09:00+0000
نادي الفيديو
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وقالت قناة "Inside Edition" على يوتيوب، إن الأب ألقى بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور قبل لحظات من وصول الثور الهائج لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلا من نجله.وأوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس البالغ من العمر 18 عاما كان قد سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، وأسفرت جهود والده عن نجدته من موت محقق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... فيديو
08:59 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام دولية لحظة درامية في إحدى مسابقات رعاة البقر، حيث ألقى أب بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه.
وقالت قناة "Inside Edition" على يوتيوب، إن الأب ألقى بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور قبل لحظات من وصول الثور الهائج لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلا من نجله.
وأوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس البالغ من العمر 18 عاما كان قد سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، وأسفرت جهود والده عن نجدته من موت محقق.