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https://arabic.sputniknews.com/20220303/رجل-يلقي-بنفسه-أمام-ثور-هائج-لإنقاذ-ابنه-فيديو-1059392540.html
رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... فيديو
رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... فيديو
تداولت وسائل إعلام دولية لحظة درامية في إحدى مسابقات رعاة البقر، حيث ألقى أب بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "Inside Edition" على يوتيوب، إن الأب ألقى بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور قبل لحظات من وصول الثور الهائج لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلا من نجله.وأوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس البالغ من العمر 18 عاما كان قد سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، وأسفرت جهود والده عن نجدته من موت محقق.
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نادي الفيديو

رجل يلقي بنفسه أمام ثور هائج لإنقاذ ابنه... فيديو

08:59 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / Javier Barbanchoثور يطيح بالمتادور بابلو خلال مصارعة الثيران بمدريد
ثور يطيح بالمتادور بابلو خلال مصارعة الثيران بمدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Javier Barbancho
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تداولت وسائل إعلام دولية لحظة درامية في إحدى مسابقات رعاة البقر، حيث ألقى أب بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه.
وقالت قناة "Inside Edition" على يوتيوب، إن الأب ألقى بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور قبل لحظات من وصول الثور الهائج لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلا من نجله.
وأوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس البالغ من العمر 18 عاما كان قد سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، وأسفرت جهود والده عن نجدته من موت محقق.
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