https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html

"روسكوسموس" تعلن إيقاف تصدير محركاتها لألمانيا وتنصحهم "باستخدام المكانس للتحليق"

"روسكوسموس" تعلن إيقاف تصدير محركاتها لألمانيا وتنصحهم "باستخدام المكانس للتحليق"

قال دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لوكالة "روسكوسموس" الفضائية الروسية، اليوم الخميس، إن "روسيا أوقفت تسليم محركات الصواريخ إلى ألمانيا". 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T10:56+0000

2022-03-03T10:56+0000

2022-03-03T11:06+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103971/94/1039719476_0:35:1523:891_1920x0_80_0_0_df560d598c2bc0fb1e85bd06fc7d0228.jpg

وتابع روغوزين: "لقد قررنا اليوم إيقاف عمليات التسليم إلى ألمانيا من إنتاج مؤسسة البحث والإنتاج إنيرغوماش".وأضاف روغوزين، في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "أولا وقبل كل شيء، هذه هي محركات RD-180، التي يطير عليها صاروخ أطلس 5 كمحرك رئيسي، ومحرك RD-181، والذي تستخدمه المرحلة الأولى من صاروخ أنتاريس".وأردف روغوزين: "نحن لا نرفض فقط توريد هذه المحركات، ولكن أيضًا صيانة المحركات المتبقية، نتحدث عن 24 محركًا من طراز RD-180".وحث روغوزين الألمان ساخرا: "الطيران الآن بواسطة مكانسهم".وقال روغوزين إن "الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية سيتوقف عن العمل في تجارب مشتركة مع زملائه الألمان".وتابع: "نظرًا للإجراءات غير المقبولة من زملائنا الألمان، من اليوم، توقفنا عن التفاعل مع هذه المنظمة (المركز الألماني للطيران والملاحة الفضائية)، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم التجارب العلمية في الجزء الروسي".وأشار روغوزين أيضًا إلى أن "المركز الألماني للطيران والفضاء قد أوقف سابقًا أحد تلسكوبات القسم الروسي من مرصد الفضاء، وهو سبب إنهاء التجارب المشتركة".وأعلن روغوزين عن "رفع رواتب موظفي صناعة الصواريخ والفضاء في روسيا، كالمهندسين والمصممين والتقنيين".وقرر روغوزين تخفيض راتبه شخصيا بنسبة 30%، وكذلك رواتب كبار المديرين: "أعتقد أنه في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا اليوم، يمكن لمن يسمى كبار المديرين لدينا خفض دخولهم، وأن يكونوا أقرب، كما يقولون، من الناس".وأضاف روغوزين أنه "سيتم إرسال الأموال التي تم توفيرها على الموظفين من مديري شركات روسكوسموس، لإنشاء صواريخ ومعدات فضائية جديدة".وصرح روغوزين أن "جميع خطط روسكوزموس الفورية لإنشاء أقمار صناعية سيتم تنفيذها".ولفت روغوزين إلى أن "وكالة روسكوزموس تصر على أن تشتري السلطات التنفيذية الفيدرالية الروسية خدمات الفضاء منها، بما في ذلك الاستشعار عن بعد للأرض، حصريًا".وأوضح: "نحن نصر أيضًا على أن يشتري جميع مشغلينا الروس والسلطات التنفيذية الفيدرالية خدمات فضائية منا حصريًا، بما في ذلك الاستشعار عن بعد، وكذلك الاتصالات، سيؤدي ذلك إلى توسيع السوق المحلية لخدمات الفضاء بشكل كبير".

https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوسموس-تعلن-مغادرة-جميع-المتخصصين-الروس-لمركز-غويانا-للفضاء-1059387658.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار ألمانيا