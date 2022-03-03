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https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-وأوكرانيا-تناقشان-وقف-إطلاق-النار-أثناء-عمليات-الإجلاء-1059420776.html
روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء
روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء
قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "كييف لم تتلق النتائج التي كان يعول عليها الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مع روسيا الاتحادية". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T17:44+0000
2022-03-03T17:58+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المصدر أن " كييف وموسكو وافقتا على مواصلة المفاوضات، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة في أقرب وقت ممكن".وتابع: "توصلت كل من أوكرانيا وروسيا إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية".كما أردف المصدر: "ناقشت أوكرانيا وروسيا إمكانية وقف إطلاق النار أثناء إجلاء المواطنين في الأماكن التي سيتم فيها الإجلاء".وكشف أن "أوكرانيا وروسيا تنظمان قنوات اتصال خاصة للتنسيق أثناء إجلاء المدنيين".وأعلنت الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد بدأت اليوم الخميس، في 3 مارس/ آذار.وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات قد بدأت".وأضاف أن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء

17:44 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 17:58 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "كييف لم تتلق النتائج التي كان يعول عليها الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مع روسيا الاتحادية".
وأضاف المصدر أن " كييف وموسكو وافقتا على مواصلة المفاوضات، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة في أقرب وقت ممكن".
وتابع: "توصلت كل من أوكرانيا وروسيا إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية".
كما أردف المصدر: "ناقشت أوكرانيا وروسيا إمكانية وقف إطلاق النار أثناء إجلاء المواطنين في الأماكن التي سيتم فيها الإجلاء".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني
16:59 GMT
وكشف أن "أوكرانيا وروسيا تنظمان قنوات اتصال خاصة للتنسيق أثناء إجلاء المدنيين".
وأعلنت الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد بدأت اليوم الخميس، في 3 مارس/ آذار.
وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات قد بدأت".
وأضاف أن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.
هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:10 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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