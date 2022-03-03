https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-وأوكرانيا-تناقشان-وقف-إطلاق-النار-أثناء-عمليات-الإجلاء-1059420776.html
روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء
روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء
قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "كييف لم تتلق النتائج التي كان يعول عليها الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مع روسيا الاتحادية". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T17:44+0000
2022-03-03T17:44+0000
2022-03-03T17:58+0000
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وأضاف المصدر أن " كييف وموسكو وافقتا على مواصلة المفاوضات، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة في أقرب وقت ممكن".وتابع: "توصلت كل من أوكرانيا وروسيا إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية".كما أردف المصدر: "ناقشت أوكرانيا وروسيا إمكانية وقف إطلاق النار أثناء إجلاء المواطنين في الأماكن التي سيتم فيها الإجلاء".وكشف أن "أوكرانيا وروسيا تنظمان قنوات اتصال خاصة للتنسيق أثناء إجلاء المدنيين".وأعلنت الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد بدأت اليوم الخميس، في 3 مارس/ آذار.وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات قد بدأت".وأضاف أن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء
17:44 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 17:58 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "كييف لم تتلق النتائج التي كان يعول عليها الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مع روسيا الاتحادية".
وأضاف المصدر أن " كييف وموسكو وافقتا على مواصلة المفاوضات، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة في أقرب وقت ممكن".
وتابع: "توصلت كل من أوكرانيا وروسيا إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية".
كما أردف المصدر: "ناقشت أوكرانيا وروسيا إمكانية وقف إطلاق النار أثناء إجلاء المواطنين في الأماكن التي سيتم فيها الإجلاء".
وكشف أن "أوكرانيا وروسيا تنظمان قنوات اتصال خاصة للتنسيق أثناء إجلاء المدنيين".
وأعلنت الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد بدأت اليوم الخميس، في 3 مارس/ آذار.
وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات قد بدأت".
وأضاف
أن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.
هذا وكان الوفد الأوكراني، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.