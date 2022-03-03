https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-والسعودية-تواصلان-تنسيق-مقاربتهما-في-إطار-أوبك-1059415266.html
روسيا والسعودية تواصلان تنسيق مقاربتهما في إطار "أوبك+"
روسيا والسعودية تواصلان تنسيق مقاربتهما في إطار "أوبك+"
أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:10+0000
2022-03-03T16:10+0000
2022-03-03T16:27+0000
روسيا
العالم العربي
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وبحسب الكرملين، فإن بوتين ومحمد بن سلمان عبّرا عن مصلحة مشتركة في تطوير شراكة مفيدة متبادلة.وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث أعربا عن ارتياحهما إزاء تنفيذ الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" لتعهداتها، مما يساهم في ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية. ستواصل روسيا والمملكة العربية السعودية تنسيق مقاربتهما في إطار هذه الصيغة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
روسيا والسعودية تواصلان تنسيق مقاربتهما في إطار "أوبك+"
16:10 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وبحسب الكرملين، فإن بوتين ومحمد بن سلمان عبّرا عن مصلحة مشتركة في تطوير شراكة مفيدة متبادلة.
وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث أعربا عن ارتياحهما إزاء تنفيذ الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" لتعهداتها، مما يساهم في ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية. ستواصل روسيا والمملكة العربية السعودية تنسيق مقاربتهما في إطار هذه الصيغة".