https://arabic.sputniknews.com/20220303/ريابكوف-العلاقات-القديمة-بين-روسيا-والغرب-لن-تعود-كما-كانت-1059392049.html
ريابكوف: العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت
ريابكوف: العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:42+0000
2022-03-03T08:42+0000
2022-03-03T08:42+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف قائلا: "ليس لدي شك في أن روسيا ودول الغرب، بالاعتماد على الفطرة السليمة، ستكون قادرة على البدء في التحرك نحو شيء جديد". وتابع قائلا: "إن الأزمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي نتيجة مباشرة لمسار واشنطن غير المسؤول".وأضاف أن مسؤولية الغرب حول أوكرانيا، هي مسؤولية جماعية، والناتو وضعنا أمام خيار صعب لكيفية الرد على أعمال كييف وتزويدها بالأسلحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ريابكوف: العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن العلاقات القديمة بين روسيا والغرب لن تعود كما كانت.
وأضاف قائلا: "ليس لدي شك في أن روسيا ودول الغرب، بالاعتماد على الفطرة السليمة، ستكون قادرة على البدء في التحرك نحو شيء جديد".
وقال الدبلوماسي في مقابلة على قناة RBC: "لكن لن تكون هناك عودة إلى الماضي، الغرب نفسه دمر بنية العلاقات والأمن التي كانت موجودة قبل أحداث الفترة الأخيرة".
وتابع قائلا: "إن الأزمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي نتيجة مباشرة لمسار واشنطن غير المسؤول".
وأضاف أن مسؤولية الغرب حول أوكرانيا، هي مسؤولية جماعية، والناتو وضعنا أمام خيار صعب لكيفية الرد على أعمال كييف وتزويدها بالأسلحة.