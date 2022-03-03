https://arabic.sputniknews.com/20220303/زاخاروفا-تطور-العلاقة-بين-موسكو-وبروكسل-يعتمد-على-مدى-إدراكه-بضرورة-القضاء-على-النازية-في-أوكرانيا-1059415829.html

زاخاروفا: تطور العلاقة بين موسكو وبروكسل يعتمد على مدى إدراكه بضرورة القضاء على النازية في أوكرانيا

زاخاروفا: تطور العلاقة بين موسكو وبروكسل يعتمد على مدى إدراكه بضرورة القضاء على النازية في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية أن تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، يعتمد على ما إذا كانت "بروكسل" تدرك الحاجة إلى التخلص من النازية في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T16:20+0000

2022-03-03T16:20+0000

2022-03-03T16:20+0000

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عمليات عسكرية

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "ستتطور علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على كيفية إظهار الاتحاد الأوروبي لفهمه لمصالحه الحقيقية في استقرار الوضع في أوروبا وتصحيح الاختلالات الأمنية التي نجمت عن توسع الناتو في الشرق".هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية