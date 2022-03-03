زيلينسكي: لم أشعر أن بينيت ملفوف بعلم أوكرانيا ويدعمنا... صور
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
قال فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم الخميس، إنه لم يشعر بأن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ملفوف بعلم بلاده.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن زيلينسكي أنه لم ير الدعم الكامل من بينيت، وكان يتمنى الحصول على دعم أكبر من إسرائيل، مدعيا أنه رأى في إسرائيل صور جميلة وطيبة.
وذكرت الصحيفة أنه رأى صورة لمجموعة من اليهود وهم يصلون في "حائط المبكى" (حائط البراق)، وقد التفوا بعلم أوكرانيا، "هي صورة جميلة نالت إعجابه كثيرا"، وهي الصورة التي انتشرت على وسائل الإعلام الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية.
זלנסקי אומר שהיה מעדיף לקבל תמיכה גדולה יותר מראש הממשלה נפתלי בנט: ״ראיתי תמונה יפה. חסידים ליד הכותל המערבי. כולם עטופים בדגלי אוקראינה. הם התפללו ואני מודה להם. דיברתי עם הנהגת ישראל, יש לנו יחסים לא רעים אבל הדברים נבחנים בעת צרה. לא הרגשתי שראש ממשלת ישראל עטוף בדגל שלנו״— ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) March 3, 2022
وأوضح الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع القيادات والمسؤولين في إسرائيل كثيرا، ولدى بلاده علاقات طيبة مع تل أبيب، لكنه لم يشعر بأن رئيس وزرائها ملفوف بالعلم الأوكراني.
ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وكان السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، قد أقر بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، تزويد أوكرانيا بالسلاح.
המלחמה באוקראינה | זלנסקי במסיבת העיתונאים המאולתרת: התרשמתי לראות צילום של אנשים עטופים בדגל אוקראינה ליד הכותל המערבי. יש לנו יחסים לא רעים עם ההנהגה בישראל, אבל הם נבחנים בעת צרה@AmichaiStein1 @itamargalit— כאן חדשות (@kann_news) March 3, 2022
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת) pic.twitter.com/U8PsUGBUkd
وقال كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف إسرائيل مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضا".
وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة وقال إن مساعدات بلاده إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني.
وأول أمس الثلاثاء، وصلت 3 طائرات إسرائيلية محملة بمساعدات إنسانية تزن 100 طن إلى العاصمة البولندية وارسو، لنقلها لاحقا إلى أوكرانيا عبر الشاحنات، بحسب إعلام إسرائيلي.