https://arabic.sputniknews.com/20220303/زيلينسكي-يطالب-الغرب-بتزويد-بلاده-بطائرات-عسكرية-إذا-لم-يفرض-منطقة-حظر-طيران-1059418626.html
زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بطائرات عسكرية إذا لم يفرض منطقة حظر طيران
زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بطائرات عسكرية إذا لم يفرض منطقة حظر طيران
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب، اليوم الخميس، إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن "روسيا ستتقدم في بقية أوروبا إذا لم يحدث ذلك". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:52+0000
2022-03-03T16:52+0000
2022-03-03T18:01+0000
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "إذا لم تكن لديك القدرة على إغلاق السماء، فأعطني طائرات، وإذا لم يحدث ذلك، لا سمح الله، ستكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التالية، صدقوني"، بحسب "فرانس برس".كما دعا إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنها "الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب". وقال مخاطبا بوتين: "نحن لا نهاجم روسيا ولا نخطط لمهاجمتها، ماذا تريد منا؟ اترك أرضنا".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مسؤول-بالبنتاغون-واشنطن-تشعر-بالقلق-على-سلامة-زيلينسكي-1059417688.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يطالب الغرب بتزويد بلاده بطائرات عسكرية إذا لم يفرض منطقة حظر طيران
16:52 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 18:01 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب، اليوم الخميس، إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن "روسيا ستتقدم في بقية أوروبا إذا لم يحدث ذلك".
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "إذا لم تكن لديك القدرة على إغلاق السماء، فأعطني طائرات، وإذا لم يحدث ذلك، لا سمح الله، ستكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التالية، صدقوني"، بحسب "فرانس برس".
كما دعا إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، قائلا إنها "الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب". وقال مخاطبا بوتين: "نحن لا نهاجم روسيا ولا نخطط لمهاجمتها، ماذا تريد منا؟ اترك أرضنا".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.