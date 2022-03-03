https://arabic.sputniknews.com/20220303/سبوتنيك-تتوقف-عن-البث-في-أربع-دول-بالاتحاد-الأوروبي-1059413152.html
"سبوتنيك" تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي
"سبوتنيك" تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي
توقفت وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والراديو، اليوم الخميس، عن البث على مواقع الويب والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية الدولية في أربع دول بالاتحاد الأوروبي... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:35+0000
2022-03-03T15:35+0000
2022-03-03T15:36+0000
العالم
مجتمع
روسيا
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وجاء في بيان وكالة "سبوتنيك": "كنا دائمًا صادقين مع جمهورنا، نقول ونكشف ما لا يكتب عنه زملاؤنا".وأضاف البيان: "نشكر جمهورنا على حقيقة أن حرية التعبير بالنسبة له ليست عبارة فارغة، بل هي أحد مبادئ الحياة".هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس الجاري حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع إشارة ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا ، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على الوضع، إن موسكو لم تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات على الصحفيين والرياضيين والشخصيات الثقافية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع, روسيا
"سبوتنيك" تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي
15:35 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
توقفت وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والراديو، اليوم الخميس، عن البث على مواقع الويب والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية الدولية في أربع دول بالاتحاد الأوروبي وهي، إسبانيا وفرنسا وألمانيا واليونان.
وجاء في بيان وكالة "سبوتنيك": "كنا دائمًا صادقين مع جمهورنا، نقول ونكشف ما لا يكتب عنه زملاؤنا".
وأضاف البيان: "نشكر جمهورنا على حقيقة أن حرية التعبير بالنسبة له ليست عبارة فارغة، بل هي أحد مبادئ الحياة".
هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس الجاري حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع إشارة ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا ، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على الوضع، إن موسكو لم تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات على الصحفيين والرياضيين والشخصيات الثقافية.