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https://arabic.sputniknews.com/20220303/سبوتنيك-تتوقف-عن-البث-في-أربع-دول-بالاتحاد-الأوروبي-1059413152.html
"سبوتنيك" تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي
"سبوتنيك" تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي
توقفت وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والراديو، اليوم الخميس، عن البث على مواقع الويب والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية الدولية في أربع دول بالاتحاد الأوروبي... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:35+0000
2022-03-03T15:36+0000
العالم
مجتمع
روسيا
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وجاء في بيان وكالة "سبوتنيك": "كنا دائمًا صادقين مع جمهورنا، نقول ونكشف ما لا يكتب عنه زملاؤنا".وأضاف البيان: "نشكر جمهورنا على حقيقة أن حرية التعبير بالنسبة له ليست عبارة فارغة، بل هي أحد مبادئ الحياة".هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس الجاري حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع إشارة ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا ، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على الوضع، إن موسكو لم تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات على الصحفيين والرياضيين والشخصيات الثقافية.
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العالم, مجتمع, روسيا

"سبوتنيك" تتوقف عن البث في أربع دول بالاتحاد الأوروبي

15:35 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوروكالة "سبوتنيك" حاضرة في معرض الطاقة "آتوم إكو-2017" في موسكو
وكالة سبوتنيك حاضرة في معرض الطاقة آتوم إكو-2017 في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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توقفت وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والراديو، اليوم الخميس، عن البث على مواقع الويب والبث الإذاعي والشبكات الاجتماعية الدولية في أربع دول بالاتحاد الأوروبي وهي، إسبانيا وفرنسا وألمانيا واليونان.
وجاء في بيان وكالة "سبوتنيك": "كنا دائمًا صادقين مع جمهورنا، نقول ونكشف ما لا يكتب عنه زملاؤنا".
وأضاف البيان: "نشكر جمهورنا على حقيقة أن حرية التعبير بالنسبة له ليست عبارة فارغة، بل هي أحد مبادئ الحياة".
هذا وقررت قيادة الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس الجاري حظر بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" في أوروبا. وينص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه يجب إلغاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع إشارة ومحتوى "سبوتنيك". أيضًا ، منذ بداية شهر مارس، أصبحت تطبيقات "سبوتنيك" غير متاحة للتحميل من متاجر التطبيقات خارج روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على الوضع، إن موسكو لم تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات على الصحفيين والرياضيين والشخصيات الثقافية.
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