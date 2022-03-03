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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/سعر-خام-برنت-يتجاوز-116-دولارا-للبرميل-لأول-مرة-منذ-9-سبتمبر-2013-1059384825.html
سعر خام "برنت" يتجاوز 116 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 سنوات
سعر خام "برنت" يتجاوز 116 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 سنوات
تجاوز سعر خام "برنت"، صباح اليوم الخميس، 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 أيلول/سبتمبر 2013. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T02:50+0000
2022-03-03T04:23+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيانات التداول: "بواقع الساعة 05.48 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أيار/مايو بنسبة 1.81 في المئة إلى 116.63 دولارًا للبرميل.".كما "ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 2.80 في المئة إلى 113.70 دولار".هذا وكانت قد ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، عالميا بنسبة 7.5 في المئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 حزيران/يونيو 2014.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/للمرة-الأولى-منذ-أغسطس-2014-سعر-خام-برنت-يتجاوز-الـ111-دولارا-للبرميل-1059346186.html
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أخبار أوكرانيا

سعر خام "برنت" يتجاوز 116 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 سنوات

02:50 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 04:23 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / Raheb Homavandiمشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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تجاوز سعر خام "برنت"، صباح اليوم الخميس، 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 أيلول/سبتمبر 2013.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيانات التداول: "بواقع الساعة 05.48 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر أيار/مايو بنسبة 1.81 في المئة إلى 116.63 دولارًا للبرميل.".
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
للمرة الأولى منذ أغسطس 2014... سعر خام "برنت" يتجاوز الـ111 دولارا للبرميل
أمس, 05:02 GMT
كما "ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 2.80 في المئة إلى 113.70 دولار".
هذا وكانت قد ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، عالميا بنسبة 7.5 في المئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 حزيران/يونيو 2014.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 17:19 GMT
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