https://arabic.sputniknews.com/20220303/سلطان-عمان-نتابع-بقلق-وأسف-الأزمة-الأوكرانية-1059408975.html
سلطان عمان: نتابع بقلق وأسف الأزمة الأوكرانية
سلطان عمان: نتابع بقلق وأسف الأزمة الأوكرانية
عبر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، عن قلق بلاده من الوضع في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:24+0000
2022-03-03T14:24+0000
2022-03-03T14:25+0000
سلطنة عمان
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك عقب رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء في قصر "البركة العامر" بالعاصمة مسقط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العمانية.وقال السلطان هيثم إن بلاده: "تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه الأزمة الأوكرانية"، داعيا إلى ضرورة العودة للحوار ومبدأ حسن الجوار.وأكد ابن طارق ضرورة العودة للدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مصدر-أكثر-من-ألف-إرهابي-ومتطرف-اختاروا-أوكرانيا-كملاذ-آمن-1059406466.html
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سلطنة عمان, أخبار أوكرانيا
سلطان عمان: نتابع بقلق وأسف الأزمة الأوكرانية
14:24 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
عبر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، عن قلق بلاده من الوضع في أوكرانيا.
جاء ذلك عقب رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء في قصر "البركة العامر" بالعاصمة مسقط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العمانية
.
وقال السلطان هيثم إن بلاده: "تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه الأزمة الأوكرانية"، داعيا إلى ضرورة العودة للحوار ومبدأ حسن الجوار.
وأكد ابن طارق ضرورة العودة للدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.