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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/سماع-انفجارات-قوية-وسط-دونيتسك-1059403835.html
سماع انفجارات قوية وسط دونيتسك
سماع انفجارات قوية وسط دونيتسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن دوي انفجارات قوية يسمع وسط دونيتسك. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:03+0000
2022-03-03T13:03+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وتتعرض المدينة لقصف مكثف من القوات الأوكرانية. تصل القذائف في سلسلة، ثم تنقطع، وبعدها يبدأ قصف جديد.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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أخبار جمهورية دونيتسك

سماع انفجارات قوية وسط دونيتسك

13:03 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن دوي انفجارات قوية يسمع وسط دونيتسك.
وتتعرض المدينة لقصف مكثف من القوات الأوكرانية. تصل القذائف في سلسلة، ثم تنقطع، وبعدها يبدأ قصف جديد.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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