https://arabic.sputniknews.com/20220303/سماع-انفجارات-قوية-وسط-دونيتسك-1059403835.html
سماع انفجارات قوية وسط دونيتسك
سماع انفجارات قوية وسط دونيتسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن دوي انفجارات قوية يسمع وسط دونيتسك. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:03+0000
2022-03-03T13:03+0000
2022-03-03T13:03+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وتتعرض المدينة لقصف مكثف من القوات الأوكرانية. تصل القذائف في سلسلة، ثم تنقطع، وبعدها يبدأ قصف جديد.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
سماع انفجارات قوية وسط دونيتسك
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن دوي انفجارات قوية يسمع وسط دونيتسك.
وتتعرض المدينة لقصف مكثف من القوات الأوكرانية. تصل القذائف في سلسلة، ثم تنقطع، وبعدها يبدأ قصف جديد.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.