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https://arabic.sputniknews.com/20220303/سيارة-تنحرف-عن-الطريق-وتسقط-في-النهر-فيديو-1059398622.html
سيارة تنحرف عن الطريق وتسقط في النهر... فيديو
سيارة تنحرف عن الطريق وتسقط في النهر... فيديو
رصدت الكاميرات في ولاية "ماساتشوستس"، الأمريكية، لحظة انحراف سيارة تابعة للبريد في نهر "تشارلز". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
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حادثة
غرق
نادي الفيديو
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وحسب بيان للشرطة في الولاية، أكد سائق السيارة الذي تم نقله إلى مستشفى بريجهام في بوسطن.ونصحت إدارة الإطفاء السائقين بتجنب المنطقة، وقد ساعد فريق مختص في الولاية من إزالة الشاحنة من النهر.
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حادثة, غرق, نادي الفيديو

سيارة تنحرف عن الطريق وتسقط في النهر... فيديو

11:10 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / STRINGERغرق عبارة في الموصل في العراق
غرق عبارة في الموصل في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / STRINGER
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رصدت الكاميرات في ولاية "ماساتشوستس"، الأمريكية، لحظة انحراف سيارة تابعة للبريد في نهر "تشارلز".
وحسب بيان للشرطة في الولاية، أكد سائق السيارة الذي تم نقله إلى مستشفى بريجهام في بوسطن.
ونصحت إدارة الإطفاء السائقين بتجنب المنطقة، وقد ساعد فريق مختص في الولاية من إزالة الشاحنة من النهر.
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