https://arabic.sputniknews.com/20220303/سيارة-تنحرف-عن-الطريق-وتسقط-في-النهر-فيديو-1059398622.html
سيارة تنحرف عن الطريق وتسقط في النهر... فيديو
سيارة تنحرف عن الطريق وتسقط في النهر... فيديو
رصدت الكاميرات في ولاية "ماساتشوستس"، الأمريكية، لحظة انحراف سيارة تابعة للبريد في نهر "تشارلز". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:10+0000
2022-03-03T11:10+0000
2022-03-03T11:31+0000
حادثة
غرق
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103991/88/1039918827_0:252:3501:2221_1920x0_80_0_0_de8a13b55d04003481dfee926d10956f.jpg
وحسب بيان للشرطة في الولاية، أكد سائق السيارة الذي تم نقله إلى مستشفى بريجهام في بوسطن.ونصحت إدارة الإطفاء السائقين بتجنب المنطقة، وقد ساعد فريق مختص في الولاية من إزالة الشاحنة من النهر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103991/88/1039918827_100:0:3399:2474_1920x0_80_0_0_62b5614b42d4459c61e755da94ad6951.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حادثة, غرق, نادي الفيديو
سيارة تنحرف عن الطريق وتسقط في النهر... فيديو
11:10 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
رصدت الكاميرات في ولاية "ماساتشوستس"، الأمريكية، لحظة انحراف سيارة تابعة للبريد في نهر "تشارلز".
وحسب بيان للشرطة في الولاية، أكد سائق السيارة الذي تم نقله إلى مستشفى بريجهام في بوسطن.
ونصحت إدارة الإطفاء السائقين بتجنب المنطقة، وقد ساعد فريق مختص في الولاية من إزالة الشاحنة من النهر.