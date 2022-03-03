https://arabic.sputniknews.com/20220303/سياسي-روسي-منظمو-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-يأملون--أن-الاجتماع-سيتم-1059392247.html
سياسي بيلاروسي: منظمو مفاوضات روسيا وأوكرانيا يأملون أن الاجتماع سيتم
سياسي بيلاروسي: منظمو مفاوضات روسيا وأوكرانيا يأملون أن الاجتماع سيتم
أعلن السياسي البيلاروسي، يوري فوسكريسينسكي، المقرب من منظمي الاجتماع، أن أوكرانيا عارضت المفاوضات في بيلوفيجسكيا بوشّا، وأن روسيا جاهزة لعقد اجتماع فقط في... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:49+0000
2022-03-03T08:49+0000
2022-03-03T09:08+0000
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وقال على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عارض الجانب الأوكراني بشكل قاطع إجراء محادثات في بيلوفيجسكيا بوشا ... على حد علمي، وفقًا لمعلومات غير رسمية، لن يجري الجانب الروسي محادثات على أراضي دول أخرى، فالمفاوضات ممكنة فقط على أراضي جمهورية بيلاروسيا".ووصل الوفد الروسي، يوم أمس الأربعاء، إلى مكان المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلوفيجسكيا بوشّا، حيث كان من المقرر عقد الجولة الثانية من الاجتماع مع الجانب الأوكراني. عقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في 28 فبراير/شباط على أراضي بيلاروسيا.
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سياسي بيلاروسي: منظمو مفاوضات روسيا وأوكرانيا يأملون أن الاجتماع سيتم
08:49 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أعلن السياسي البيلاروسي، يوري فوسكريسينسكي، المقرب من منظمي الاجتماع، أن أوكرانيا عارضت المفاوضات في بيلوفيجسكيا بوشّا، وأن روسيا جاهزة لعقد اجتماع فقط في بيلاروسيا.
وقال على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عارض الجانب الأوكراني بشكل قاطع إجراء محادثات في بيلوفيجسكيا بوشا ... على حد علمي، وفقًا لمعلومات غير رسمية، لن يجري الجانب الروسي محادثات على أراضي دول أخرى، فالمفاوضات ممكنة فقط على أراضي جمهورية بيلاروسيا".
ووصل الوفد الروسي، يوم أمس الأربعاء، إلى مكان المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلوفيجسكيا بوشّا، حيث كان من المقرر عقد الجولة الثانية من الاجتماع مع الجانب الأوكراني. عقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في 28 فبراير/شباط على أراضي بيلاروسيا.