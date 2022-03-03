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https://arabic.sputniknews.com/20220303/شركة-كوكا-كولا-تعلق-إنتاجها-في-كييف-1059401526.html
شركة "كوكا كولا" تعلق إنتاجها في كييف
شركة "كوكا كولا" تعلق إنتاجها في كييف
علقت شركة "كوكا-كولا" الإنتاج في كييف في 24 فبراير/شباط، وأجلت موظفيها بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:15+0000
2022-03-03T12:15+0000
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وقالت الشركة في بيان: "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. نحن على اتصال دائم بموظفينا في أوكرانيا وروسيا ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم. لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في مصنعنا في كييف في 24 فبراير وأجلنا موظفينا".تقول الشركة أيضًا إنها تركز على طرق التخفيف من العوامل السلبية وستوفر المعلومات ذات الصلة عندما تكتسب مزيدًا من الفهم حول تأثير الأحداث في أوكرانيا وروسيا على الأعمال التجارية.شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا، وتم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
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العالم, اقتصاد, أخبار أوكرانيا

شركة "كوكا كولا" تعلق إنتاجها في كييف

12:15 GMT 03.03.2022
© Regis Duvignauمشروب كوكا كولا
مشروب كوكا كولا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Regis Duvignau
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علقت شركة "كوكا-كولا" الإنتاج في كييف في 24 فبراير/شباط، وأجلت موظفيها بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان: "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. نحن على اتصال دائم بموظفينا في أوكرانيا وروسيا ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم. لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في مصنعنا في كييف في 24 فبراير وأجلنا موظفينا".
تقول الشركة أيضًا إنها تركز على طرق التخفيف من العوامل السلبية وستوفر المعلومات ذات الصلة عندما تكتسب مزيدًا من الفهم حول تأثير الأحداث في أوكرانيا وروسيا على الأعمال التجارية.
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا، وتم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين، وفقا للدائرة، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة"، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
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