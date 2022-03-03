https://arabic.sputniknews.com/20220303/شمخاني-استراتيجية-المقاومة-الفاعلة-هزمت-سياسة-الضغوط-القصوى-التي-وضعها-ترامب-1059394424.html

شمخاني: استراتيجية المقاومة الفاعلة هزمت سياسة الضغوط القصوى التي وضعها ترامب

شمخاني: استراتيجية المقاومة الفاعلة هزمت سياسة الضغوط القصوى التي وضعها ترامب

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن استراتيجية المقاومة الفاعلة هزمت سياسة الضغوط القصوى التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T09:50+0000

2022-03-03T09:50+0000

2022-03-03T09:50+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال شمخاني، عبر حسابه على "تويتر" إن "استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت، باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية، سياسة الضغوط القصوى لترامب".وأضاف: "إذا لم تنته مفاوضات فيينا باتفاق جيد، من المؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية ستشعر أيضا في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة".وكان شمخاني، اتهم أمس الأربعاء، الولايات المتحدة بنكث العهود، مؤكدا أن نكثها وتقاعس أوروبا جعلا تأمين متطلبات اتفاق نووي موثوق ومستدام أمراً ضروريا.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء، أن طهران لديها خطة بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات غير المباشرة في فيينا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة له عبر "تويتر"، ردا على تصريحات نظيره الأمريكي، بأن واشنطن مستعدة للانسحاب من محادثات فيينا، قائلا "الكل لديه خطة بديلة".وأضاف: "ثبت من قبل، خواء خطة أمريكا البديلة.. التهجم والخداع لم ولن يثمرا"، وأكد أن "اتخاذ القرار هو الذي يثمر"، بحسب تعبيره.وأشار إلى أن "الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره وأن إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد"، موضحا أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، وبناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى".وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".وقالت إيران ،الاثنين الماضي، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني