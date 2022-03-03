غلاف أثار جدلا... هل نشرت مجلة "تايم" صورة لبوتين بـ"شارب هتلر"
14:41 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالقائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشارب كشارب أدولف هتلر.
وعرضت المنشورات صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممزقة على مستوى الوجه بين الفم والأنف لتكشف عن شارب أدولف هتلر، وزعم ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية.
TIME's cover puts Hitler's mustache on Putin's face: It is real? pic.twitter.com/YcRRYGOQyw— Sam Wineburg (@samwineburg) March 3, 2022
صورة مفبركة
بعد البحث على موقع المجلة حيث تعرض آخر الإصدارات، تبين أنه لا وجود له، وأن الغلاف المتداول ليس صادرا عن مجلة "تايم" الأمريكية، بل هو مجرد تصميم أحد الأشخاص.
My TIME artwork has gone viral - so I thought it would be appropriate for me to write a little about it. The image is one out of a sequence of three I created on the day Russia invaded Ukraine. I felt the official cover by TIME was uninspired and lacked conviction. pic.twitter.com/m5P5rorqgt— Patrick Mulder 🏴🇺🇦 (@MrPatrickMulder) February 28, 2022
وبعد مقارنة الغلافين ظهر أن ذاك المتداول على مواقع التواصل يحمل توقيع Patrick Mulder، وقد أرشد البحث إلى حسابه في موقع تويتر حيث نشر الغلاف موضحاً أنه ليس لنسخة حقيقية من المجلة بل نموذج من تصميمه.
أمّا أحدث إصدار لشهر آذار/ مارس 2022 والمنشور على موقع "تايم" وفي حساباتها على مواقع التواصل، فلم تستخدم فيه أي صورة لبوتين، بل صورة لدبابة.
TIME’s new cover: How Putin shattered Europe’s dreams https://t.co/jXsRFKrW8B pic.twitter.com/hDJs0ptJs0— TIME (@TIME) February 25, 2022
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
بدأت روسيا، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.