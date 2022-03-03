https://arabic.sputniknews.com/20220303/صورة-تثير-جدلا-هل-نشرت-مجلة-تايم-صورة-لبوتين-بـشارب-هتلر-1059410234.html

غلاف أثار جدلا... هل نشرت مجلة "تايم" صورة لبوتين بـ"شارب هتلر"

غلاف أثار جدلا... هل نشرت مجلة "تايم" صورة لبوتين بـ"شارب هتلر"

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشارب كشارب أدولف هتلر. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T14:41+0000

2022-03-03T14:41+0000

2022-03-03T14:55+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408744_0:64:2875:1681_1920x0_80_0_0_f566006e40148f43ac6e99a69253c2ae.jpg

وعرضت المنشورات صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممزقة على مستوى الوجه بين الفم والأنف لتكشف عن شارب أدولف هتلر، وزعم ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية.صورة مفبركةبعد البحث على موقع المجلة حيث تعرض آخر الإصدارات، تبين أنه لا وجود له، وأن الغلاف المتداول ليس صادرا عن مجلة "تايم" الأمريكية، بل هو مجرد تصميم أحد الأشخاص.وبعد مقارنة الغلافين ظهر أن ذاك المتداول على مواقع التواصل يحمل توقيع Patrick Mulder، وقد أرشد البحث إلى حسابه في موقع تويتر حيث نشر الغلاف موضحاً أنه ليس لنسخة حقيقية من المجلة بل نموذج من تصميمه.أمّا أحدث إصدار لشهر آذار/ مارس 2022 والمنشور على موقع "تايم" وفي حساباتها على مواقع التواصل، فلم تستخدم فيه أي صورة لبوتين، بل صورة لدبابة.العملية العسكرية الروسية في أوكرانيابدأت روسيا، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم