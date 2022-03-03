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غلاف أثار جدلا... هل نشرت مجلة "تايم" صورة لبوتين بـ"شارب هتلر"
غلاف أثار جدلا... هل نشرت مجلة "تايم" صورة لبوتين بـ"شارب هتلر"
انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشارب كشارب أدولف هتلر. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:41+0000
2022-03-03T14:55+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
العالم
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وعرضت المنشورات صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممزقة على مستوى الوجه بين الفم والأنف لتكشف عن شارب أدولف هتلر، وزعم ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية.صورة مفبركةبعد البحث على موقع المجلة حيث تعرض آخر الإصدارات، تبين أنه لا وجود له، وأن الغلاف المتداول ليس صادرا عن مجلة "تايم" الأمريكية، بل هو مجرد تصميم أحد الأشخاص.وبعد مقارنة الغلافين ظهر أن ذاك المتداول على مواقع التواصل يحمل توقيع Patrick Mulder، وقد أرشد البحث إلى حسابه في موقع تويتر حيث نشر الغلاف موضحاً أنه ليس لنسخة حقيقية من المجلة بل نموذج من تصميمه.أمّا أحدث إصدار لشهر آذار/ مارس 2022 والمنشور على موقع "تايم" وفي حساباتها على مواقع التواصل، فلم تستخدم فيه أي صورة لبوتين، بل صورة لدبابة.العملية العسكرية الروسية في أوكرانيابدأت روسيا، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم

غلاف أثار جدلا... هل نشرت مجلة "تايم" صورة لبوتين بـ"شارب هتلر"

14:41 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالقائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشارب كشارب أدولف هتلر.
وعرضت المنشورات صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممزقة على مستوى الوجه بين الفم والأنف لتكشف عن شارب أدولف هتلر، وزعم ناشروها أنها غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية.

صورة مفبركة

بعد البحث على موقع المجلة حيث تعرض آخر الإصدارات، تبين أنه لا وجود له، وأن الغلاف المتداول ليس صادرا عن مجلة "تايم" الأمريكية، بل هو مجرد تصميم أحد الأشخاص.
وبعد مقارنة الغلافين ظهر أن ذاك المتداول على مواقع التواصل يحمل توقيع Patrick Mulder، وقد أرشد البحث إلى حسابه في موقع تويتر حيث نشر الغلاف موضحاً أنه ليس لنسخة حقيقية من المجلة بل نموذج من تصميمه.
أمّا أحدث إصدار لشهر آذار/ مارس 2022 والمنشور على موقع "تايم" وفي حساباتها على مواقع التواصل، فلم تستخدم فيه أي صورة لبوتين، بل صورة لدبابة.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بدأت روسيا، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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