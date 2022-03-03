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https://arabic.sputniknews.com/20220303/ظهور-مروحية-نادرة-في-سماء-أوكرانيا-1059390763.html
ظهور مروحية نادرة في سماء أوكرانيا
ظهور مروحية نادرة في سماء أوكرانيا
ظهرت مروحية نادرة في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:04+0000
2022-03-03T08:04+0000
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وأظهر الفيديو مرافقة المروحيات لوحدات من القوات المسلحة الروسية التي تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا. وشوهدت ضمن المروحيات المرافقة لمنفذي العملية الهادفة إلى توفير الأمن لمنطقة دونباس التي تتعرض لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، مروحية "مي- 28إن إم" وهي مروحية نادرة دخلت الخدمة في الفترة الأخيرة ويميّزها وجود جهاز الرادار فوق المروحة.وثمة مزايا أخرى تميّز مروحية "مي- 28إن إم" عن شقيقتها "مي- 28" منها صاروخ "إر- 74إم" القادر على ضرب الأهداف الجوية والأرضية على نحو سواء. كما تتمتع مروحية "مي- 28إن إم" بالقدرة على إدارة الطائرات المسيّرة.وقامت مروحية "مي- 28إن إم" التي يسميها الطيارون بـ"الصياد الخارق" بالطلعة الجوية الأولى في عام 2016. وتملك القوات الجوية الروسية الآن 12 مروحية من طراز "مي- 28إن إم"، على الأقل، حسب "روسيسكايا غازيتا".
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري

ظهور مروحية نادرة في سماء أوكرانيا

08:04 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمروحية هجومية من طراز مي-24 في السماء فوق أرميانسك، 25 فبراير 2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 في السماء فوق أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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ظهرت مروحية نادرة في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
وأظهر الفيديو مرافقة المروحيات لوحدات من القوات المسلحة الروسية التي تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا. وشوهدت ضمن المروحيات المرافقة لمنفذي العملية الهادفة إلى توفير الأمن لمنطقة دونباس التي تتعرض لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، مروحية "مي- 28إن إم" وهي مروحية نادرة دخلت الخدمة في الفترة الأخيرة ويميّزها وجود جهاز الرادار فوق المروحة.
وثمة مزايا أخرى تميّز مروحية "مي- 28إن إم" عن شقيقتها "مي- 28" منها صاروخ "إر- 74إم" القادر على ضرب الأهداف الجوية والأرضية على نحو سواء. كما تتمتع مروحية "مي- 28إن إم" بالقدرة على إدارة الطائرات المسيّرة.
وقامت مروحية "مي- 28إن إم" التي يسميها الطيارون بـ"الصياد الخارق" بالطلعة الجوية الأولى في عام 2016. وتملك القوات الجوية الروسية الآن 12 مروحية من طراز "مي- 28إن إم"، على الأقل، حسب "روسيسكايا غازيتا".
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