عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية
قال ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، إن فولنوفاخا ستصبح قريباً تحت سيطرة الجمهورية.
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
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مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
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عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
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مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة وطفلها في قبو منزلها في قرية فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية، 2 مارس 2022
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امرأة وطفلها في قبو منزلها في قرية فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية، 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
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مركبة مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
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عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
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مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
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عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
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ناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في قرية نيكولاييفكا، بالقرب من بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
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© Sputnik . Viktor Antonyuk/
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في قرية نيكولاييفكا، بالقرب من بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
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معدات عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
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عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
قال إدوارد باسورين، ممثل القوات المسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن "عملية تمشيط فولنوفاخا تقترب من نهايتها، وستخضع المدينة في المستقبل القريب لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقال باسورين على الهواء مباشرة مع قناة "روسيا 24":
"في فولنوفاخا، في الوقت الحالي، تكتمل عملية تطهير المدينة".
وأضاف: "في المستقبل القريب سوف نعلن أن مدينة فولنوفاخا هي بالفعل تحت سيطرتنا بالكامل".
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