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عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية
عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية
قال ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، إن فولنوفاخا ستصبح قريباً تحت سيطرة الجمهورية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
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قال إدوارد باسورين، ممثل القوات المسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن "عملية تمشيط فولنوفاخا تقترب من نهايتها، وستخضع المدينة في المستقبل القريب لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".وقال باسورين على الهواء مباشرة مع قناة "روسيا 24":وأضاف: "في المستقبل القريب سوف نعلن أن مدينة فولنوفاخا هي بالفعل تحت سيطرتنا بالكامل".اقرأ أيضا - باسورين: تم حصار ماريوبل
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

عمليات تمشيط في دونيتسك الشعبية

11:28 GMT 03.03.2022
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قال ممثل القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، إن فولنوفاخا ستصبح قريباً تحت سيطرة الجمهورية.
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
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مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورامرأة وطفلها في قبو منزلها في قرية فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية، 2 مارس 2022
امرأة وطفلها في قبو منزلها في قرية فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
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امرأة وطفلها في قبو منزلها في قرية فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية، 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
مركبة مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
مركبة مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
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مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
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عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
ناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
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ناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في قرية نيكولاييفكا، بالقرب من بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في قرية نيكولاييفكا، بالقرب من بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في قرية نيكولاييفكا، بالقرب من بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
معدات عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
معدات عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Ivan Rodionov
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عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
قال إدوارد باسورين، ممثل القوات المسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن "عملية تمشيط فولنوفاخا تقترب من نهايتها، وستخضع المدينة في المستقبل القريب لسيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقال باسورين على الهواء مباشرة مع قناة "روسيا 24":
"في فولنوفاخا، في الوقت الحالي، تكتمل عملية تطهير المدينة".
وأضاف: "في المستقبل القريب سوف نعلن أن مدينة فولنوفاخا هي بالفعل تحت سيطرتنا بالكامل".
اقرأ أيضا - باسورين: تم حصار ماريوبل
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