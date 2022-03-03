https://arabic.sputniknews.com/20220303/عون-يطلع-على-تفاصيل-الاتفاق-الفرنسي-السعودي-لمساعدة-لبنان-1059402271.html
عون يطلع على تفاصيل الاتفاق الفرنسي السعودي لمساعدة لبنان
عون يطلع على تفاصيل الاتفاق الفرنسي السعودي لمساعدة لبنان
عرضت سفيرة فرنسا في لبنان، آن غريو، على الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، تفاصيل الاتفاق الفرنسي السعودي لمساعدة لبنان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:29+0000
2022-03-03T12:29+0000
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العالم العربي
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفيرة غريو وأجرى معها جولة تناولت عدة مواضيع منها، العلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وموقف لبنان في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر أمس.وخلال اللقاء وضعت السفيرة غريو الرئيس عون في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني.وأوضحت السفيرة أن الاتفاق الذي اطلع عليه عون يعنى خصوصا بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة "كورونا".وتناول الجانبان أيضا خلال المساعدات بحث ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو/ أيار المقبل.وفي وقت سابق، أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأن السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن عرضا أمريكيا لتسوية مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وقال المصدر الدبلوماسي اللبناني لسبوتنيك: "السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن العرض الشفهي حول ترسيم الحدود الجنوبية الذي كان أبلغه به الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين قبل نحو أسبوعين ويومها طلب عون منه أن يكون العرض خطيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مصدر-دبلوماسي-رئيس-لبنان-تسلم-رسالة-أمريكية-لتسوية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1059395337.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
عون يطلع على تفاصيل الاتفاق الفرنسي السعودي لمساعدة لبنان
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عرضت سفيرة فرنسا في لبنان، آن غريو، على الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، تفاصيل الاتفاق الفرنسي السعودي لمساعدة لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفيرة غريو وأجرى معها جولة تناولت عدة مواضيع منها، العلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وموقف لبنان في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر أمس.
وخلال اللقاء وضعت السفيرة غريو الرئيس عون في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني.
وأوضحت السفيرة أن الاتفاق الذي اطلع عليه عون يعنى خصوصا بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة "كورونا".
وتناول الجانبان أيضا خلال المساعدات بحث ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو/ أيار المقبل.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر دبلوماسي لبناني
بأن السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن عرضا أمريكيا لتسوية مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقال المصدر الدبلوماسي اللبناني لسبوتنيك: "السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن العرض الشفهي حول ترسيم الحدود الجنوبية الذي كان أبلغه به الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين قبل نحو أسبوعين ويومها طلب عون منه أن يكون العرض خطيا".