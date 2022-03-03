https://arabic.sputniknews.com/20220303/غانتس-يناقش-الأزمة-الأوكرانية-مع-قائد-المنطقة-المركزية-الأمريكية-1059402005.html
غانتس يناقش الأزمة الأوكرانية مع قائد القوات المركزية الأمريكية
غانتس يناقش الأزمة الأوكرانية مع قائد القوات المركزية الأمريكية
ناقش بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الأزمة الأوكرانية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، الذي وصل إلى إسرائيل، مساء أمس الأربعاء. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:24+0000
2022-03-03T12:24+0000
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وأكد غانتس أنه بحث الأزمة الأوكرانية مع الجنرال ماكنزي وكذلك الملف النووي الإيراني، مقدما الشكر له على ما قدمه من التزام بأمن دولة إسرائيل خلال الفترة التي قضاها في ولايته، حيث أن تلك الزيارة المهمة إلى إسرائيل هي الأخيرة للجنرال كينيث ماكنزي.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره العميق للجنرال ماكنزي بشأن عمله الدائم على تعزيز بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في بيان، مساء الأربعاء، نشره على حسابه بموقع تويتر، أنه "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال كينيث ماكنزي، قبل وقت قصير إلى إسرائيل في زيارة رسمية أخيرة خلال توليه مهام منصبه، وبدعوة من رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي".وأضاف: "كجزء من زيارته، سيجري القائدان حديثا حول التعاون المستمر بين الجيشين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتعاون العملياتي".وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن زيارة ماكنزي إلى إسرائيل ترتبط بقرب توقيع الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد توعد اليوم الأربعاء، باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إيران من التحول لقوة نووية.
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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا
غانتس يناقش الأزمة الأوكرانية مع قائد القوات المركزية الأمريكية
12:24 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
ناقش بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الأزمة الأوكرانية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، الذي وصل إلى إسرائيل، مساء أمس الأربعاء.
وأكد غانتس أنه بحث الأزمة الأوكرانية مع الجنرال ماكنزي وكذلك الملف النووي الإيراني، مقدما الشكر له على ما قدمه من التزام بأمن دولة إسرائيل خلال الفترة التي قضاها في ولايته، حيث أن تلك الزيارة المهمة إلى إسرائيل
هي الأخيرة للجنرال كينيث ماكنزي.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره العميق للجنرال ماكنزي بشأن عمله الدائم على تعزيز بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.
وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في بيان، مساء الأربعاء، نشره على حسابه بموقع تويتر، أنه "وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال كينيث ماكنزي، قبل وقت قصير إلى إسرائيل في زيارة رسمية أخيرة خلال توليه مهام منصبه، وبدعوة من رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي".
وأضاف: "كجزء من زيارته، سيجري القائدان حديثا حول التعاون المستمر بين الجيشين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتعاون العملياتي
".
وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن زيارة ماكنزي إلى إسرائيل ترتبط بقرب توقيع الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد توعد اليوم الأربعاء، باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إيران من التحول لقوة نووية.