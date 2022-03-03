https://arabic.sputniknews.com/20220303/فرنسا-تصادر-يختا-يملكه-رجل-أعمال-روسي-1059401112.html
فرنسا تصادر يختا يملكه رجل أعمال روسي
فرنسا تصادر يختا يملكه رجل أعمال روسي
صادرت السلطات الفرنسية يختا يملكه رجل الأعمال الروسي إيغور سيتشين، رئيس شركة "روسنفت". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:10+0000
2022-03-03T12:10+0000
2022-03-03T12:10+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان لوزارة المالية الفرنسية نشرته "رويترز"، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الجمارك الفرنسية صادرت يختا يملكه رئيس روسنفت إيغور سيتشين أثناء محاولتها مغادرة ميناء لاسيوتات على البحر المتوسط، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.وأوضح البيان أن السفينة "أمور فيرو" التي يبلغ ارتفاعها 88 مترا وصلت إلى لا سيوتات في 3 يناير/كانون الثاني، وكان من المقرر أن تبقى هناك حتى الأول من أبريل/نيسلان لإجراء الإصلاحات، مضيفة أن السفينة خاضعة للعقوبات الجديدة.وقال البيان إن السلطات قررت مصادرة اليخت عندما لاحظت أن طاقمه "يتخذ خطوات للإبحار بشكل عاجل دون انتهاء أعمال الإصلاح".يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تطبق فيه الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق، ضد روسيا.وكانت مجلة "فوربس" الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن السلطات الألمانية صادرت يختًا فاخرًا بنحو 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/تقرير-يكشف-سلاح-روسيا-السري-لتجاوز-عقوبات-الغرب-ثروة-طائلة-في-الصين-1059377439.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا
فرنسا تصادر يختا يملكه رجل أعمال روسي
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صادرت السلطات الفرنسية يختا يملكه رجل الأعمال الروسي إيغور سيتشين، رئيس شركة "روسنفت".
وحسب بيان لوزارة المالية الفرنسية نشرته "رويترز"، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الجمارك الفرنسية صادرت يختا يملكه رئيس روسنفت إيغور سيتشين أثناء محاولتها مغادرة ميناء لاسيوتات على البحر المتوسط، في انتهاك لعقوبات الاتحاد
الأوروبي المفروضة على روسيا.
وأوضح البيان أن السفينة "أمور فيرو" التي يبلغ ارتفاعها 88 مترا وصلت إلى لا سيوتات في 3 يناير/كانون الثاني، وكان من المقرر أن تبقى هناك حتى الأول من أبريل/نيسلان لإجراء الإصلاحات، مضيفة أن السفينة خاضعة
للعقوبات الجديدة.
وقال البيان إن السلطات قررت مصادرة اليخت عندما لاحظت أن طاقمه "يتخذ خطوات للإبحار بشكل عاجل دون انتهاء أعمال الإصلاح".
لكن شركة إمبريال لليخوت، ومقرها موناكو، والتي ترتبط وفقًا لبيانات رفينيتيف ببرنامج أموري فيرو، قد أكدت أنه لا صلة لـ"سيتشين" باليخت.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تطبق فيه الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق، ضد روسيا.
وكانت مجلة "فوربس" الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن السلطات الألمانية صادرت يختًا فاخرًا
بنحو 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.