https://arabic.sputniknews.com/20220303/فيلم-مصري-يحقق-130-جنيها-فقط-ورفعه-من-دور-السينما-فورا--1059398392.html
فيلم مصري يحقق 130 جنيها فقط... ورفعه من دور السينما فورا
فيلم مصري يحقق 130 جنيها فقط... ورفعه من دور السينما فورا
أفادت وسائل إعلام مصرية برفع فيلم "معالي ماما" من عدد من دور العرض بعد تراجع إيراداته لدرجة أنه حقق أمس الأول "الثلاثاء"، 130 جنيها فقط. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:58+0000
2022-03-03T10:58+0000
2022-03-03T10:58+0000
منوعات
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وأشار موقع "المصري اليوم" إلى "تراجع الإيرادات بشكل ضخم جدا على مدار الأيام الأخيرة وتحقيقه، أمس الأول، 130 جنيها فقط، وكان الفيلم قد استمر عرضه قرابة الـ3 أسابيع واكتفى بإجمالي 217 ألف جنيه فقط".وفيلم "معالي ماما"، بطولة بشرى ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
فيلم مصري يحقق 130 جنيها فقط... ورفعه من دور السينما فورا
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أفادت وسائل إعلام مصرية برفع فيلم "معالي ماما" من عدد من دور العرض بعد تراجع إيراداته لدرجة أنه حقق أمس الأول "الثلاثاء"، 130 جنيها فقط.
وأشار موقع "المصري اليوم"
إلى "تراجع الإيرادات بشكل ضخم جدا على مدار الأيام الأخيرة وتحقيقه، أمس الأول، 130 جنيها فقط، وكان الفيلم قد استمر عرضه قرابة الـ3 أسابيع واكتفى بإجمالي 217 ألف جنيه فقط".
وفيلم "معالي ماما"، بطولة بشرى ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.