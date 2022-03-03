عربي
إعلام: ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في رسالة مفتوحة يوم الجمعة
https://arabic.sputniknews.com/20220303/فيلم-مصري-يحقق-130-جنيها-فقط-ورفعه-من-دور-السينما-فورا--1059398392.html
فيلم مصري يحقق 130 جنيها فقط... ورفعه من دور السينما فورا
فيلم مصري يحقق 130 جنيها فقط... ورفعه من دور السينما فورا
أفادت وسائل إعلام مصرية برفع فيلم "معالي ماما" من عدد من دور العرض بعد تراجع إيراداته لدرجة أنه حقق أمس الأول "الثلاثاء"، 130 جنيها فقط. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:58+0000
2022-03-03T10:58+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101736/94/1017369485_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_8aa8f9946948c793d1b31df46fcb8198.jpg
وأشار موقع "المصري اليوم" إلى "تراجع الإيرادات بشكل ضخم جدا على مدار الأيام الأخيرة وتحقيقه، أمس الأول، 130 جنيها فقط، وكان الفيلم قد استمر عرضه قرابة الـ3 أسابيع واكتفى بإجمالي 217 ألف جنيه فقط".وفيلم "معالي ماما"، بطولة بشرى ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101736/94/1017369485_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_b1c3d7e0e28823782d9438504fe04459.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

فيلم مصري يحقق 130 جنيها فقط... ورفعه من دور السينما فورا

10:58 GMT 03.03.2022
© Fotolia / Peych_pدار السينما
دار السينما - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Fotolia / Peych_p
تابعنا عبرGoogle news
أفادت وسائل إعلام مصرية برفع فيلم "معالي ماما" من عدد من دور العرض بعد تراجع إيراداته لدرجة أنه حقق أمس الأول "الثلاثاء"، 130 جنيها فقط.
وأشار موقع "المصري اليوم" إلى "تراجع الإيرادات بشكل ضخم جدا على مدار الأيام الأخيرة وتحقيقه، أمس الأول، 130 جنيها فقط، وكان الفيلم قد استمر عرضه قرابة الـ3 أسابيع واكتفى بإجمالي 217 ألف جنيه فقط".
وفيلم "معالي ماما"، بطولة بشرى ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала