https://arabic.sputniknews.com/20220303/قائد-عسكري-إيراني-أمن-البلاد-خط-أحمر-لقواتنا-المسلحة-1059397938.html
قائد عسكري إيراني: أمن البلاد خط أحمر لقواتنا المسلحة
قائد عسكري إيراني: أمن البلاد خط أحمر لقواتنا المسلحة
اعتبر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أمن البلاد خطا أحمر للقوات المسلحة، مؤكدا أنه لا محاباة في ذلك. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:53+0000
2022-03-03T10:53+0000
2022-03-03T10:53+0000
أخبار إيران
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وقال نائب قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، خلال زيارته التفقدية لمحطة رادار الشهيد توحيدي في منطقة بيلة سوار التابعة لبلدة كرمي في محافظة أردبيل شمال غربي إيران، إن "الأعداء والمنظمات الخاضعة لنفوذهم اليوم يعلمون جيدا بأن أدنى خرق لأجواء البلاد سيواجه برد حازم وقوي من قبل قواتنا المسلحة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وإضاف: "إن الدفاع الجوي باستخدامه معدات ومنظومات وطنية الصنع تمكن من حفظ وحراسة المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة شبكة شاملة ومنسقة"، متابعا أن "أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة كوادر قوة الدفاع الجوي الغيارى الذين جلبوا الأمن والاستقرار لمواطنينا الأعزاء بجهودهم الدؤوبة المبذولة على مدار الساعة".وكان قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أكد أن الحظرالأمریكي أحادي الجانب على بلاده، كان نعمة خاصة للقوات المسلحة الإیرانیة ومنها سلاح الجو.وأوضح واحدي في تصريحات على هامش زيارته الرسمية إلى باکستان، أنه بسبب الحظر الأمريكي أصبحنا "مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات (...) وحققنا تقدما على مدى السنوات الـ43 الماضية".يشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/قائد-عسكري-إيراني-يتحدث-عن-نعمة-الحظر-الأمريكي-على-جيش-بلاده-1059308053.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
قائد عسكري إيراني: أمن البلاد خط أحمر لقواتنا المسلحة
تابعنا عبر
اعتبر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أمن البلاد خطا أحمر للقوات المسلحة، مؤكدا أنه لا محاباة في ذلك.
وقال نائب قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، خلال زيارته التفقدية لمحطة رادار الشهيد توحيدي في منطقة بيلة سوار التابعة لبلدة كرمي في محافظة أردبيل شمال غربي إيران، إن "الأعداء والمنظمات الخاضعة لنفوذهم اليوم يعلمون جيدا بأن أدنى خرق لأجواء البلاد سيواجه برد حازم وقوي من قبل قواتنا المسلحة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وإضاف: "إن الدفاع الجوي باستخدامه معدات ومنظومات وطنية الصنع تمكن من حفظ وحراسة المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة شبكة شاملة ومنسقة"، متابعا أن "أمن سماء البلاد رهن بذكاء ودقة كوادر قوة الدفاع الجوي الغيارى الذين جلبوا الأمن والاستقرار لمواطنينا الأعزاء بجهودهم الدؤوبة المبذولة على مدار الساعة".
وكان قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي، أكد أن الحظرالأمریكي أحادي الجانب على بلاده،
كان نعمة خاصة للقوات المسلحة الإیرانیة ومنها سلاح الجو.
وأوضح واحدي في تصريحات على هامش زيارته الرسمية إلى باکستان، أنه بسبب الحظر الأمريكي أصبحنا "مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات (...) وحققنا تقدما على مدى السنوات الـ43 الماضية".
يشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني
، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي.