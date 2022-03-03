عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220303/قبائل-الطوارق-الليبية-تغلق-حقل-الشرارة-غربي-البلاد-وتوقف-ضخ-النفط-منه-1059414927.html
قبائل الطوارق الليبية تغلق حقل الشرارة غربي البلاد وتوقف ضخ النفط منه
قبائل الطوارق الليبية تغلق حقل الشرارة غربي البلاد وتوقف ضخ النفط منه
أوقفت قبائل الطوارق الليبية ضخ النفط من حقل الشرارة الواقع غربي البلاد، بعد أيام من إغلاقها الطريق الرئيسي المؤدي إليه، مطالبة بمنح أبنائها الجنسية الليبية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:06+0000
2022-03-03T16:06+0000
أخبار ليبيا اليوم
أسعار النفط اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103586/52/1035865283_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_cd23cf9e83ff99f24c7622cc4e4fff98.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "قبائل الطوارق أغلقت حقل الشرارة الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد وأوقفت ضخ النفط منه".وكان الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، قد صرح لـ"سبوتنيك" يوم الأحد الماضي، بأن "مجتمع الطوارق من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، اضطر إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي".وأضاف أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/قبائل-الطوارق-الليبية-تعلن-إغلاق-الطريق-إلى-حقل-الشرارة-النفطي-1059223042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103586/52/1035865283_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_990d3d0249e3f31c05dd4ad8e722e1d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم, العالم العربي

قبائل الطوارق الليبية تغلق حقل الشرارة غربي البلاد وتوقف ضخ النفط منه

16:06 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAمحطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرGoogle news
أوقفت قبائل الطوارق الليبية ضخ النفط من حقل الشرارة الواقع غربي البلاد، بعد أيام من إغلاقها الطريق الرئيسي المؤدي إليه، مطالبة بمنح أبنائها الجنسية الليبية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "قبائل الطوارق أغلقت حقل الشرارة الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد وأوقفت ضخ النفط منه".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
قبائل الطوارق الليبية تعلن إغلاق الطريق إلى حقل الشرارة النفطي
27 فبراير, 11:58 GMT
وكان الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، قد صرح لـ"سبوتنيك" يوم الأحد الماضي، بأن "مجتمع الطوارق من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، اضطر إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي".
وأضاف أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".
وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".
يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала