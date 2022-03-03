https://arabic.sputniknews.com/20220303/قبائل-الطوارق-الليبية-تغلق-حقل-الشرارة-غربي-البلاد-وتوقف-ضخ-النفط-منه-1059414927.html
قبائل الطوارق الليبية تغلق حقل الشرارة غربي البلاد وتوقف ضخ النفط منه
قبائل الطوارق الليبية تغلق حقل الشرارة غربي البلاد وتوقف ضخ النفط منه
أوقفت قبائل الطوارق الليبية ضخ النفط من حقل الشرارة الواقع غربي البلاد، بعد أيام من إغلاقها الطريق الرئيسي المؤدي إليه، مطالبة بمنح أبنائها الجنسية الليبية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:06+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "قبائل الطوارق أغلقت حقل الشرارة الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد وأوقفت ضخ النفط منه".وكان الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، قد صرح لـ"سبوتنيك" يوم الأحد الماضي، بأن "مجتمع الطوارق من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، اضطر إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي".وأضاف أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/قبائل-الطوارق-الليبية-تعلن-إغلاق-الطريق-إلى-حقل-الشرارة-النفطي-1059223042.html
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أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
قبائل الطوارق الليبية تغلق حقل الشرارة غربي البلاد وتوقف ضخ النفط منه
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أوقفت قبائل الطوارق الليبية ضخ النفط من حقل الشرارة الواقع غربي البلاد، بعد أيام من إغلاقها الطريق الرئيسي المؤدي إليه، مطالبة بمنح أبنائها الجنسية الليبية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك
" إن "قبائل الطوارق أغلقت حقل الشرارة الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في البلاد وأوقفت ضخ النفط منه".
وكان الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، قد صرح لـ"سبوتنيك" يوم الأحد الماضي، بأن "مجتمع الطوارق من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، اضطر إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي
".
وأضاف أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي
، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".
وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".
يذكر أن ليبيا
كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.