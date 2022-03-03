عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/قديروف-يعلن-عن-مكافأة-500-ألف-دولار-مقابل-رأس-كل-قيادي-من-قيادات-القوميين-في-أوكرانيا-1059411128.html
قديروف يعلن عن مكافأة 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا
قديروف يعلن عن مكافأة 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا
أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:57+0000
2022-03-03T14:57+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059151995_7:0:1237:692_1920x0_80_0_0_087e98bc21746c0b5134c434dea31ce5.jpg
وجاء على قناة الرئيس الشيشاني: "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" [القوميين]، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، إذا كان لديهم الوقت بالطبع".وأضاف: "يقول القائد حسين أن كتيبة كاملة من القوميين هُزمت، وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة. كما استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".وأعلن في البيان عن تطوعه لدفع 500 ألف دولار عن رأس كل قائد من القوميين.وقال مخاطبا الرئيس الأوكراني: يحتاج زيلينسكي إلى تغيير رأيه وفهم أنه لن تنقذه أي مخابئ. إنه مسؤول شخصيًا عن مقتل الجنود الأوكرانيين ومستقبل شعبه. هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الوضع ألا وهي الاستجابة الكاملة لشروط الجانب الروسي.وكان الرئيس الشيشاني قد جهز أكثر من 10 آلاف مقاتل وقال أنهم مجهزين للاستحواذ على أكثر المناطق سخونة.شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة" ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059151995_160:0:1083:692_1920x0_80_0_0_dd39e873238836859297a6220e66991c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

قديروف يعلن عن مكافأة 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا

14:57 GMT 03.03.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики / الذهاب إلى بنك الصورجمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.
جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Photo / Пресс-служба главы Чеченской Республики
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا.
وجاء على قناة الرئيس الشيشاني: "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" [القوميين]، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، إذا كان لديهم الوقت بالطبع".
وأضاف: "يقول القائد حسين أن كتيبة كاملة من القوميين هُزمت، وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة. كما استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".
وأعلن في البيان عن تطوعه لدفع 500 ألف دولار عن رأس كل قائد من القوميين.
وقال مخاطبا الرئيس الأوكراني: يحتاج زيلينسكي إلى تغيير رأيه وفهم أنه لن تنقذه أي مخابئ. إنه مسؤول شخصيًا عن مقتل الجنود الأوكرانيين ومستقبل شعبه. هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الوضع ألا وهي الاستجابة الكاملة لشروط الجانب الروسي.
وكان الرئيس الشيشاني قد جهز أكثر من 10 آلاف مقاتل وقال أنهم مجهزين للاستحواذ على أكثر المناطق سخونة.
شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة" ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала