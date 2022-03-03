https://arabic.sputniknews.com/20220303/قديروف-يعلن-عن-مكافأة-500-ألف-دولار-مقابل-رأس-كل-قيادي-من-قيادات-القوميين-في-أوكرانيا-1059411128.html

قديروف يعلن عن مكافأة 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا

قديروف يعلن عن مكافأة 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل رأس كل قيادي من قيادات القوميين في أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T14:57+0000

2022-03-03T14:57+0000

2022-03-03T14:57+0000

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وجاء على قناة الرئيس الشيشاني: "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" [القوميين]، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، إذا كان لديهم الوقت بالطبع".وأضاف: "يقول القائد حسين أن كتيبة كاملة من القوميين هُزمت، وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة. كما استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".وأعلن في البيان عن تطوعه لدفع 500 ألف دولار عن رأس كل قائد من القوميين.وقال مخاطبا الرئيس الأوكراني: يحتاج زيلينسكي إلى تغيير رأيه وفهم أنه لن تنقذه أي مخابئ. إنه مسؤول شخصيًا عن مقتل الجنود الأوكرانيين ومستقبل شعبه. هناك طريقة واحدة فقط للخروج من الوضع ألا وهي الاستجابة الكاملة لشروط الجانب الروسي.وكان الرئيس الشيشاني قد جهز أكثر من 10 آلاف مقاتل وقال أنهم مجهزين للاستحواذ على أكثر المناطق سخونة.شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة" ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.

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