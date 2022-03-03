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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/كييف-تبلغ-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-أنه-منذ-24-فبراير-لم-تكن-هناك-عمليات-بمواد-نووية-في-تشرنوبل-1059386939.html
كييف تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ 24 فبراير لم تكن هناك عمليات بمواد نووية في تشرنوبل
كييف تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ 24 فبراير لم تكن هناك عمليات بمواد نووية في تشرنوبل
قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تكن هناك عمليات تتعلق بمواد نووية في محطة تشرنوبل للطاقة النووية... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T06:41+0000
2022-03-03T06:41+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
تشرنوبيل
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وبحسب البيان، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ أن سيطرت القوات الروسية على موقع تشرنوبل الأسبوع الماضي، واصل نفس الأفراد العمل فيها.وقال غروسكي: "في آخر رسالة إعلامية بعثتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا (SNRIU) أنها على اتصال بموقع محطة تشرنوبل للطاقة النووية، الذي يؤدي موظفوه، وفقًا لها، واجباتهم تحت الإشراف.وأضاف أنه ابتداءً من 24 فبراير لم تجر عمليات تتعلق بمواد نووية هناك.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, تشرنوبيل

كييف تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ 24 فبراير لم تكن هناك عمليات بمواد نووية في تشرنوبل

06:41 GMT 03.03.2022
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تشرنوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Victor Tolochko
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قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تكن هناك عمليات تتعلق بمواد نووية في محطة تشرنوبل للطاقة النووية منذ 24 فبراير/شباط.
وبحسب البيان، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ أن سيطرت القوات الروسية على موقع تشرنوبل الأسبوع الماضي، واصل نفس الأفراد العمل فيها.
وقال غروسكي: "في آخر رسالة إعلامية بعثتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا (SNRIU) أنها على اتصال بموقع محطة تشرنوبل للطاقة النووية، الذي يؤدي موظفوه، وفقًا لها، واجباتهم تحت الإشراف.
وأضاف أنه ابتداءً من 24 فبراير لم تجر عمليات تتعلق بمواد نووية هناك.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:29 GMT
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