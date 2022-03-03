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كييف تناشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة الناتو بإغلاق الأجواء فوق المنشآت النووية لأوكرانيا
كييف تناشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة الناتو بإغلاق الأجواء فوق المنشآت النووية لأوكرانيا
قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن كييف تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناشدة حلف شمال الأطلسي للقيام بإغلاق المجال الجوي فوق المنشآت... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:31+0000
2022-03-03T10:31+0000
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وقال موقع الوكالة على الإنترنت في بيان: "تطلب أوكرانيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوجه إلى حلف شمال الأطلسي للمطالبة بإغلاق الوصول إلى المجال الجوي فوق منشآتها النووية وتكثيف الإجراءات لمنع أعمال الإرهاب النووي".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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كييف تناشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة الناتو بإغلاق الأجواء فوق المنشآت النووية لأوكرانيا

10:31 GMT 03.03.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن كييف تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناشدة حلف شمال الأطلسي للقيام بإغلاق المجال الجوي فوق المنشآت النووية الأوكرانية.
وقال موقع الوكالة على الإنترنت في بيان: "تطلب أوكرانيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوجه إلى حلف شمال الأطلسي للمطالبة بإغلاق الوصول إلى المجال الجوي فوق منشآتها النووية وتكثيف الإجراءات لمنع أعمال الإرهاب النووي".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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